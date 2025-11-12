Language
    दिल्ली ब्लास्ट की जांच के लिए NIA ने गठित की 10 सदस्यों की स्पेशल टीम, ADG विजय सखारे करेंगे नेतृत्व

    By Sakshi Pandey Edited By: Sakshi Pandey
    Updated: Wed, 12 Nov 2025 11:59 AM (IST)

    Delhi Blast Update: दिल्ली कार धमाके के बाद सभी एजेंसियां हाई अलर्ट पर हैं। राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) इस मामले की जांच कर रही है और इसके लिए एक टीम का गठन किया है, जिसका नेतृत्व पुलिस अधीक्षक या उनसे उच्च रैंक के अधिकारी करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने यह जांच NIA को सौंपी थी।

    Hero Image

    दिल्ली कार धमाके के बाद मौके पर मौजूद NIA की टीम। फोटो- पीटीआई

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दिल्ली कार धमाके के बाद सभी जांच एजेंसियां हाई अलर्ट पर हैं। राष्ट्रीय जांच एजेंस (NIA) इस पूरे मामले की जांच कर रही है। वहीं, NIA ने धमाके (Delhi Blast) की जांच के लिए एक टीम का गठन किया है। कई वरिष्ठ अधिकारी इस टीम क हिस्सा होंगे।

    NIA के द्वारा गठित की गई इस टीम का नेतृत्व एडीजी रैंक के अधिकारी करेंगे। दिल्ली धमाके के बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बीते दिन ही मामले की जांच NIA को सौंप दी थी।

    10 सदस्यों की स्पेशल टीम

    NIA ने मामले की जांच के लिए 10 सदस्यों की स्पेशल टीम बनाई है, जिसका नेतृत्व एडीजी विजय सखारे करेंगे। विजय सखारे 1996 केरल कैडर के IPS अधिकारी हैं। उनके अलावा इस टीम में आईजी, 2 डीआईजी, 3 एसपी और अन्य डीएसपी रैंक के अधिकारी शामिल होंगे।

    संदिग्धों से पूछताछ जारी

    दिल्ली पुलिस ने लाल किले के सामने हुए विस्फोट को आतंकी हमला बताते हुए UAPA के अंतर्गत मामला दर्ज किया था। NIA ने भी केस दर्ज करते हुए फौरन जांच शुरू कर दी है। कई संदिग्धों को हिरासत में लिया गया है और उनसे पूछताछ की जा रही है।

    कार धमाके में 10 की मौत

    दिल्ली के चांदनी चौक में लाल किले के सामने सोमवार की रात को बड़ा धमाका हुआ था। हुंडई आई-20 कार में मौजूद विस्फोटक के कारण अचानक बम ब्लास्ट हुआ। कार चलाने वाले संदिग्ध की पहचान डॉ. उमर नबी सवार के रूप में हुई है। इस हादसे में 10 लोगों की जान चली गई और 26 लोग घायल हैं।

