Delhi Blast: गृह मंत्रालय के पास सीक्रेट रिपोर्ट, कई संदिग्ध गिरफ्तार और राज्यों में अलर्ट; दिल्ली ब्लास्ट के बाद अब तक क्या-क्या हुआ?

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। 10 नवंबर को दिल्ली में हुए धमाके ने पूरे देश को हिला दिया। देश की राजधानी में भीड़भाड़ वाले इलाके में i20 कार में हुए ब्लास्ट में 10 लोगों की मौत हो गई, वहीं 26 लोग घायल हुए हैं। धमाका इतना जोरदार था कि आसपास के आसपास की दुकानों के शीशे टूट गए और पास खड़ी कई गाड़ियों में आग लग गई।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

धमाके की सूचना तुरंत दिल्ली पुलिस को दी गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर फायर ब्रिगेड की मदद से गाड़ियों में लगी आग पर काबू पाया। पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से घायलों और मृतकों को अस्पताल पहुंचाया। HR नंबर की i20 कार में हुआ धमाका जांच में पता चला कि धमाका HR 26 CE 7674 नंबर की कार में हुआ जिसे ब्लास्ट के समय डॉ. उमर मोहम्मद चला रहा था। दिल्ली पुलिस ने अपनी प्राथमिक जांच रिपोर्ट गृह मंत्रालय को सौंप दी है। पुलिस ने धमाके में इस्तेमाल की गई आई-20 कार की खरीद-बिक्री से लेकर उसके पूरे रूट ट्रेल का भी पता लगा लिया है।

अमित शाह ने घायलों से की मुलाकात दिल्ली बम धमाके के बाद तुरंत बाद गृह मंत्री अमित शाह एलएनजेपी अस्पताल पहुंचे और घायलों को हाल जाना। जिसके बाद अमित शाह घटना स्थल पहुंचे और हालात का जायजा लिया। लखनऊ से डॉक्टर शाहीन शाहिद गिरफ्तार दिल्ली धमाके के बाद लखनऊ की एक महिला डॉक्टर शाहीन शाहिद को गिरफ्तार किया गया है। शाहीन कथित तौर पर अल-फलाह युनिवर्सिटी की सदस्य है। शाहीन का कश्मीरी डॉक्टर मुजम्मिल से करीबी रिश्ता था। मुजम्मिल को उसके फरीदाबाद स्थित दो किराए के कमरे से 2900 किलोग्राम विस्फोटक के साथ गिरफ्तार किया गया था।

जैश-ए-मोहम्मद के लिए काम करती थी शाहीन शाहिद लखनऊ से गिरफ्तार शाहीन शाहिद पेशे से डॉक्टर हैं, लेकिन उनके साथ काम करने वाले किसी को भी इस बात का अंदाजा नहीं था कि वह असल में क्या काम करती थी। दिल्ली पुलिस के सूत्रों ने बताया कि शाहीन शाहिद भारत में पाकिस्तान स्थित आतंकवादी समूह जैश-ए-मोहम्मद (JeM) की महिला शाखा स्थापित करने के लिए गुप्त रूप से काम कर रही थीं।

अल-फलाह यूनिवर्सिटी से छुट्टी लेकर निकला था डॉ. उमर लाल किले के सामने i20 कार में हुए ब्लास्ट करने वाले डॉ. उमर मोहम्मद फरीदाबाद की अल-फलाह यूनिवर्सिटी से धमाके से तीन दिन पहले छुट्टी लेकर निकला था। बताया जा रहा है कि वह शनिवार को यूनिवर्सिटी से छुट्टी लेकर घर जाने की बात कहकर निकला था, लेकिन उसके बाद उसका कोई पता नहीं चला।

फरीदाबाद से मिला 360 किलो विस्फोटक रविवार को जम्मू-कश्मीर पुलिस और फरीदाबाद पुलिस की संयुक्त टीम ने डॉ. मुज्जमिल के किराए पर लिए गए कमरे में 360 किलो विस्फोटक सामग्री और हथियार का जखीरा बरामद किया था। इसके अगले ही दिन सोमवार को दिल्ली में लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास कार में ब्लास्ट हो गया।

गृह मंत्रालय ने NIA को सौंपी जांच दिल्ली ब्लास्ट की जांच का जिम्मा गृह मंत्रालय ने NIA को सौंप दिया है। एनआईए की 10 सदस्यीय टीम का धमाके की जांच करेगी। इस टीम का नेतृत्व एडीजी विजय सखारे करेंगे। दिल्ली-यूपी सहित कई राज्यों में अलर्ट दिल्ली धमाके के बाद देश भर संवेदनशील जगहों पर सुरक्षा बढ़ा दी गई। करीब 12 राज्यों में अलर्ट जारी कर दिया गया। अयोध्या, मथुरा, काशी सहित देश के बड़े मंदिरों और महत्वपूर्ण संस्थानों में सुरक्षा में इजाफा किया गया है।