दिल्ली ब्लास्ट का EcoSport कनेक्शन, आतंकियों के पास कितनी थी कारें? पुलिस के हाथ अहम सुराग

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दिल्ली ब्लास्ट मामले की जांच जैसे-जैसे आगे बढ़ रही है, जांच एजेंसियों के हाथ एक के बाद एक नए सुराग लग रहे हैं। इन सब के बीच एक बड़ा खुलासा हुआ है। दरअसल, मामले की जांच के दौरान पता चला है कि संदिग्धों के पास हुंडई i20 के अलावा एक और कार थी। दिल्ली पुलिस अब दूसरी कार को ढूंढने में लगी है। संदिग्धों के पास थी एक और लाल कार पुलिस के मुताबिक संदिग्धों के पास हुंडई i20 के अलावा एक ईकोस्पोर्ट कार थी, जिसका नंबर DL10CK0458 है। यह ईकोस्पोर्ट कार उमर उन नबी के नाम पर पंजीकृत है। इसकी जानकारी सामने आने के बाद राष्ट्रीय राजधानी के सभी पुलिस थानों, चौकियों और सीमा चौकियों पर अलर्ट जारी कर दिया है।

दिल्ली पुलिस ने पांच टीमों को किया तैनात समाचार एजेंसी पीटीआई के अनुसार, वाहन का पता लगाने के लिए दिल्ली पुलिस की कम से कम पांच टीमों को तैनात किया गया है, जबकि पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश और हरियाणा पुलिस को भी कड़ी सतर्कता बरतने और तलाशी में सहायता करने के लिए सतर्क कर दिया गया है।

पड़ोसी राज्यों की पुलिस को भी भेजा गया अलर्ट संदिग्धों के पास एक से अधिक कार का सुराक मिलते ही पुलिस अर्लट हो गई है। दिल्ली के सभी पुलिस स्टेशन, पुलिस पोस्ट इत्यादि को इस रेड ईकोस्पोर्ट कार की तलाश के लिए अलर्ट कर दिया गया है।