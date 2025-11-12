दिल्ली ब्लास्ट: थोड़ी देर में पीएम मोदी करेंगे CCS की बैठक, राजनाथ सिंह समेत कई मंत्री रहेंगे मौजूद
दिल्ली में लाल किले के पास हुए धमाके के बाद, पीएम मोदी ने कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी (CCS) की अहम बैठक बुलाई है। इस बैठक में रक्षा मंत्री, गृहमंत्री, विदेश मंत्री और एनएसए शामिल होंगे। बैठक में धमाके की जांच, सुरक्षा एजेंसियों की रिपोर्ट और आगे की रणनीति पर चर्चा होगी। पीएम मोदी ने अस्पताल जाकर घायलों से भी मुलाकात की।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दिल्ली में लाल किले के पास सोमवार शाम को हुए धमाके ने राजधानी को दहला दिया। इस आतंकी हमले में 10 लोगों की जान गई है। इस मामले की गंभीरता को देखते हुए पीएम मोदी अब से कुछ देर में कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी यानी CCS की अहम बैठक करेंगे।
यह बैठक पीएम आवास पर होनी है। इस बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृहमंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री जयशंकर और एनएसए अजीत डोभाल शामिल होंगे। आज शाम की सीसीएस की ये बैठक अहम मानी जा रही है।
बैठक में एजेंसियों की रिपोर्ट पर होगी चर्चा
लाल किला ब्लास्ट मामले की जांच में तेजी लाई जा रही है। आज शाम होने वाली इस सीसीएस की बैठक में दिल्ली धमाके में हो रही जांच, सुरक्षा एजेंसियों की रिपोर्ट और आगे की रणनीति पर चर्चा होगी।
पीएम मोदी ने आज की घायलों से मुलाकात
भूटान से लौटते ही पीएम मोदी सीधे एलएनजेपी अस्पताल पहुंचे, जहां पर उन्होंने दिल्ली ब्लास्ट में घायल हुए लोगों से मुलाकात की।
