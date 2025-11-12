Language
    दिल्ली ब्लास्ट की दूसरी लेडी डॉन कौन? हमले से पहले जैश की महिला विंग में हुई थी शामिल; पुलवामा अटैक से कनेक्शन

    By Digital Desk Edited By: Garima Singh
    Updated: Wed, 12 Nov 2025 05:57 PM (IST)

    दिल्ली के लाल किले के पास हुए धमाके के तार जैश-ए-मोहम्मद से जुड़ रहे हैं। लखनऊ की डॉक्टर शाहीन सईद की गिरफ्तारी के बाद, पता चला है कि जैश एक महिला विंग बना रहा था, जिसकी कमान शाहीन के हाथ में थी। इस विंग का नाम जमात-उन-मोमिनात है। पुलवामा हमले के मास्टरमाइंड की पत्नी अफीरा बीबी भी इस विंग में शामिल हुई थी। शाहीन सईद को लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास विस्फोट से पहले गिरफ्तार किया गया था।

    दिल्ली ब्लास्ट की दूसरी लेडी डॉन कौन? फाइल फोटो

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किले के पास हुए बम धमाके के तार जैश-ए-मोहम्मद (JeM) से जुड़ते नजार आ रहे हैं। इस मामले में लखनऊ की डॉक्टर शाहीन सईद की गिरफ्तारी के बाद ये बात और पक्की हो गई है।खबर ये भी है कि दुनियाभर में आतंकी साजिश को अंजाम देने के लिए जैश, महिला विंग तैयार कर रहा था।

    रिपोर्ट्स के अनुसार भारत में इसकी स्थानीय कमान डॉ. शाहीन के हाथ में थी। इस विंग को जमात-उन-मोमिनात नाम से जाना जाता है। जिसके तहत महिलाओं को बरगला कर कट्टरपंथी रास्ता अपनाने के लिए मजबूर किया जाता है।

    NDTV की खबर के अनुसार दिल्ली ब्लास्ट से करीब एक हफ्ते पहले इस विंग में एक नई मेंबर की एंट्री हुई थी। अफीरा बीबी नाम की ये महिला 2019 के पुलवामा हमले के एक आतंकी मास्टरमाइंड की पत्नी है। उसे ब्रिगेड की सलाहकार परिषद में शामिल किया गया था। यहां उसे आतंकी मसूद अजहर की छोटी बहन सादिया अजहर के साथ काम करना है। बता दें सादिया, यूसुफ अजहर की पत्नी है जिसे 'भारतीय सेना' ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान मार डाला था।

    कौन है अफरा बीबी?

    NDTV की खबर के अनुसार अफीरा बीबी जैश के मुख्य कमांडर उमर फारूक की पत्नी है। फारूक पुलवामा हमले के मुख्य साजिशकर्ता में से एक था। जिसे 2019 में दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान में एक मुठभेड़ के दौरान मार दिया गया था। बता दें 14 फरवरी, 2019 को जम्मू-कश्मीर के पुलवामा में विस्फोटक से लदी एक ट्रक ने केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (CRPF) के काफिले को टक्कर मार दी थी, जिसमें 40 जवान शहीद हो गए थे।

    आतंक की महिला ब्रिगेड

    मसूद अजहर ने 8 अक्टूबर को महिला ब्रिगेड के गठन की घोषणा की थी। 19 अक्टूबर को, पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (PoK) के 'दुख़्तरान-ए-इस्लाम' में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था, ताकि समूह में महिला सदस्यों को शामिल किया जा सके। इस ब्रिगेड की गतिविधियों की निगरानी के लिए उसने अपनी बहन सादिया को शामिल किया। सादिया और बीबी की नियुक्ति के केंद्र में अजहर की मुस्लिम महिलाओं के बीच अपनी विचारधारा को फैलाने की योजना थी।

    दिल्ली ब्लास्ट से महिला ब्रिगेड का लिंक

    दिल्ली ब्लास्ट मामले में लखनऊ की डॉक्टर शाहीन सईद की गिरफ्तारी के बाद इस ब्रिगेड के सक्रिय होने के पुख्ता सबूत मिले हैं। भारत में जमात-उन-मोमिनात की एक सदस्य सईद को देश में संगठन की स्थानीय इकाई स्थापित करने का काम सौंपा गया था।

    सोमवार शाम लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास आई-20 कार में विस्फोट होने से कुछ घंटे पहले सईद की कार में एक असॉल्ट राइफल और गोला-बारूद मिलने के बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया था। इस विस्फोट में दस लोगों की मौत हो गई थी और लगभग दो दर्जन लोग घायल हुए थे।