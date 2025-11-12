डॉ. शाहीन के एक्स हसबैंड, पिता और भाई ने खोले चौंकाने वाले राज, सच्चाई जानकार किसी को नहीं हो रहा यकीन

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। लखनऊ की घनी आबादी वाले डालीगंज में रहने वाले सैयद अहमद अंसारी का घर इन दिनों चर्चे में है। ऐसा इसलिए क्योंकि उनकी बेटी डॉ. शाहीन को दिल्ली के लाल किले के पास हुए विस्फोट और जैश-ए-मोहम्मद से जुड़े आतंकी मॉड्यूल से कथित संबंधों के आरोप में गिरफ्तार किया गया। इस हमले में दस लोग मारे गए और लगभग एक दर्जन घायल हुए।

इस भयानक विस्फोट और शाहीन की गिरफ्तारी के दो दिन बाद अब डॉक्टर के परिवार वालों ने कई राज खोले हैं। शाहीन के बड़े भाई, पिता और उसके पूर्व पति ने इस बात पर जोर देते हुए कहा कि उन्हें जरा भी शक नहीं था कि शाहीन किसी गैरकानूनी काम से जुड़ी हुई है।

डॉ. शाहीन सईद की गिरफ्तारी से परिवार हैरान डॉ. शाहीन पर भारत में जैश-ए-मोहम्मद (JeM) की महिला भर्ती शाखा चलाने का आरोप है। इस मामले में शाहीन के बड़े भाई शोएब का बयान सामने आया है। मोहम्मद शोएब ने कहा 'हमारा उससे (शाहीन) कोई संपर्क नहीं था। हमारी आखिरी बार बात चार साल पहले हुई थी, माता-पिता कभी-कभार उसकी खबर लेते थे।'

जब शोएब से पूछा गया कि क्या वो कभी शाहीन के घर नहीं गया तो इसपर शोएब ने जवाब दिया, ''नहीं, मैं वहां कभी नहीं गया। मुझे बस इतना पता था कि आईआईएम रोड पर कहीं उसका घर है। मुझे उसकी सही जगह भी नहीं पता,"

परिवार को आतंकी कनेक्शन पर विश्वास नहीं इससे पहले शाहीन के पिता ने भी समाचार एजेंसी आईएएनएस से कहा, "मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मेरी बेटी ऐसी गतिविधियों में शामिल थी।" अंसारी ने बताया कि सईद ने इलाहाबाद में मेडिकल की पढ़ाई की और बाद में फरीदाबाद में काम किया। उन्होंने शाहीन से आखिरी बार लगभग एक महीने पहले बात की थी। उन्हें शाहीन की गिरफ्तारी के बारे में कोई जानकारी नहीं थी।

एक्स हसबैंड ने खोले कई राज इस मामले में क्राइम ब्रांच के अधिकारियों ने डॉ. सईद के पूर्व पति डॉ. जफर हयात से पूछताछ की। डॉ. हयात ने कहा कि उन्हें शाहीन की गिरफ्तारी के बारे में मंगलवार शाम को ही पता चला।

उन्होंने कहा कि उनकी शादी नवंबर 2003 में हुई थी और उस समय दोनों अलग-अलग मेडिकल की पढ़ाई कर रहे थे। उनका तलाक 2012 के अंत में हुआ था। उन्हें नहीं पता कि शाहीन के दिमाग में क्या चल रहा था। उनके बीच कभी कोई विवाद या झगड़ा नहीं हुआ।