दिल्ली ब्लास्ट जांच में ED भी सक्रिय, फंडिंग की होगी जांच; मनी लॉन्ड्रिंग के तहत केस दर्ज करने की तैयारी

नीलू रंजन, जागरण। नई दिल्ली। लाल किले के पास हुए धमाके की जांच में ईडी भी सक्रिय हो गई है। ईडी जैश ए मोहम्मद के इस आतंकी माड्यूल की फंडिंग की जांच की तैयारी में जुट गई।

इसके लिए जांच में जुटी एजेंसियों जम्मू-कश्मीर पुलिस, उत्तर प्रदेश एटीएस, दिल्ली पुलिस और एनआइए से माड्यूल की फंडिंग से जुड़ी जानकारियां जुटाई जा रही है।

मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम कानून की धाराओं में दर्ज होगा केस

एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि पूरी जानकारी मिल जाने के बाद मनी लांड्रिंग रोकथाम कानून की धाराओं के तहत केस दर्ज कर पूरे मामले की जांच की जाएगी। ईडी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि जिस तरह से जैश ए मोहम्मद का यह माड्यूल जम्मू-कश्मीर, उत्तरप्रदेश, हरियाणा और दिल्ली तक फैला था और बड़ी मात्रा में विस्फोटक और हथियार खरीद चुका था, उससे साफ है कि इसके लिए फंडिंग का पुख्ता इंतजाम किया गया है।