    Delhi Blast: बांग्लादेश आवामी लीग ने दिल्ली ब्लास्ट को बताया क्रूर, पाकिस्तानी संगठनों पर लगाया साजिश का आरोप

    By Digital Desk Edited By: Deepak Gupta
    Updated: Wed, 12 Nov 2025 07:30 PM (IST)

    बांग्लादेश आवामी लीग ने दिल्ली में हुए विस्फोट की कड़ी आलोचना की है, इसे क्रूर कृत्य करार दिया है। पार्टी ने पाकिस्तानी संगठनों पर विस्फोट की साजिश रचने का आरोप लगाया है और भारत सरकार से गहन जांच की मांग की है। आवामी लीग ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत का समर्थन करने का आग्रह किया है।

    शेख हसीना। (फाइल)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। शेख हसीना की पार्टी बांग्लादेश आवामी लीग के छात्र संगठन बांग्लादेश छात्र लीग ने दिल्ली कार धमाके की कड़ी निंदा करते हुए इसे ''क्रूर और अस्थिरता पैदा करने वाला'' कृत्य ठहराया है। उन्होंने आरोप लगाया कि दिल्ली का विस्फोट पाकिस्तान के गहरे आतंकी नेटवर्क द्वारा समर्थित कट्टरपंथी समूहों ने किया है।

    बांग्लादेश छात्र लीग ने एक बयान में कहा,''ऐतिहासिक लाल किले के पास हुआ यह घृणित हमला पाकिस्तान के लंबे समय से चले आ रहे आतंकी ढांचे से वैचारिक और लाजिस्टिक समर्थन प्राप्त करने वाले चरमपंथी समूहों के अपनाए क्रूर और अस्थिरता पैदा करने वाली एजेंडे की याद दिलाता है।"

    "दशकों से पाकिस्तान की सुरक्षा प्रतिष्ठान ने अपने पड़ोसियों के खिलाफ दबाव बनाने के लिए सीमा पार के आतंकी संगठनों को प्रायोजित, प्रशिक्षित और तैनात किया है, जिससे उपमहाद्वीप में शांति को कमजोर किया गया है और आम नागरिकों के जीवन को खतरे में डाला गया है।''

    छात्र संगठन के अनुसार, 'धमाके का पैटर्न अच्छी तरह से पहचानी गई रणनीति को दर्शाता है। लोकतंत्रों को अस्थिर करने, सामाजिक सद्भाव को तोड़ने और क्षेत्रीय स्थिरता को बाधित करने के लिए आतंकवाद का निर्यात करने के तरीके ''अंतरराष्ट्रीय कानून का उल्लंघन और मानवता के मानदंडों का गंभीर विश्वासघात'' हैं। इससे पहले बांग्लादेश की अपदस्थ

    प्रधानमंत्री शेख हसीना ने कहा,''हमें इन आतंकियों का विरोध करना चाहिए। बांग्लादेश आवामी लीग इस आतंकवाद के खिलाफ भारत के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का पूरा समर्थन करती है।''

    (समाचार एजेंसी आइएएनएस के इनपुट के साथ)