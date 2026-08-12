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    ग्रामीण कौशल योजना के तहत 65% प्रशिक्षित युवाओं को मिली नौकरी, संसद में पेश हुई रिपोर्ट

    By Digital Desk Edited By: Garima Singh
    Updated: Wed, 12 Aug 2026 11:52 PM (IST)

    दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के तहत 18.38 लाख युवाओं को प्रशिक्षित किया गया, जिनमें से 11.94 लाख को रोजगार मिला, जो लक्ष्य से कम है। ...और पढ़ें

    योजना के तहत 65% प्रशिक्षित युवाओं को ही मिला रोजगार

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    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के तहत देश के ग्रामीण युवाओं को हुनरमंद बनाने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही बयान करती है।

    हाल ही में संसद की एक समिति द्वारा पेश की गई रिपोर्ट के अनुसार, इस योजना के तहत अब तक 18.38 लाख ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षित किया गया है, जिनमें से केवल 11.94 लाख युवाओं को ही रोजगार मिल पाया है। यह आंकड़ा योजना के 70 प्रतिशत के निर्धारित लक्ष्य के मुकाबले लगभग 65 प्रतिशत है।

    कांग्रेस सांसद सप्तगिरि शंकर उलाका की अध्यक्षता वाली ग्रामीण विकास और पंचायती राज संबंधी स्थायी समिति ने इस बात पर गहरी चिंता जताई है कि लगभग छह लाख प्रशिक्षित युवा अभी भी रोजगार से वंचित हैं। समिति ने केवल प्लेसमेंट की कमी ही नहीं, बल्कि कम वेतन और मजदूरी के स्तर पर भी गंभीर सवाल उठाए हैं।

    कम वेतन मिलने के कारण युवा या तो नौकरी छोड़ रहे हैं या फिर उन्हें मजबूरी में पलायन का सामना करना पड़ रहा है। इस स्थिति से निपटने के लिए समिति ने अनिवार्य उद्योग लिंकेज, स्थानीय स्तर पर प्लेसमेंट ड्राइव चलाने और कम से कम 100 प्रतिशत प्लेसमेंट ट्रैकिंग सुनिश्चित करने की जोरदार सिफारिश की है।

    (न्यूज एजेंसी पीटीआई के इनपुट के साथ)

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