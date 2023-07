Manipur Violence: स्वाति मालीवाल को मणिपुर जाने की नहीं मिली अनुमति, जिद पर अड़ी DCW प्रमुख

नई दिल्ली, एएनआई। मणिपुर में करीब तीन महीने से हिंसा का दौर जारी है। राज्य में कानून-व्यवस्था की स्थिति खराब है, जिसको लेकर दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने मणिपुर सरकार से वहां आने के लिए अनुमति मांगी थी। हालांकि, राज्य सरकार ने उन्हें अनुमति देने से इनकार कर दिया।

इसपर स्वाति मालीवाल का नया बयान सामने आया है। DCW प्रमुख स्वाति मालीवाल ने कहा उन्होंने मणिपुर सरकार को पत्र लिखा है कि वह राज्य का दौरा करना चाहती है और यौन उत्पीड़न के पीड़ितों से मिलना चाहती हैं।

इसके जवाब में मणिपुर सरकार से उन्हें एक पत्र मिला है, जिसमें राज्य सरकार द्वारा उन्हें अपनी यात्रा स्थगित करने का सुझाव दिया गया है, क्योंकि राज्य में कानून-व्यवस्था की स्थिति अच्छी नहीं है।

Manipur Govt recommended I consider postponing my visit due to law and order situation. After deliberation on their suggestion, have decided to fly to Imphal as planned. Sought time from Manipur CM. Will meet him & request him to come along to visit the assault survivors. pic.twitter.com/Z8qycrnNQR

DCW प्रमुख स्वाति मालीवाल ने कहा, 'अगर इन राज्यों से ऐसे मामले आएंगे तो मैं राजस्थान और पश्चिम बंगाल का भी दौरा करूंगी। मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में और यह सुनिश्चित करने के लिए मणिपुर का दौरा कर रही हूं कि वहां के लोगों को मदद मिले। मैं मणिपुर सरकार को आश्वस्त करती हूं कि मैं वहां कोई समस्या पैदा करने नहीं जा रहा हूं।'

