अरब सागर में डूबती नाव से 9 मछुआरों को तटरक्षक बल ने बचाया, दमन यूनिट ने चलाया रेस्क्यू ऑपरेशन

डिजिटल डेस्क,दमन। भारतीय तटरक्षक बल (आईसीजी) की दमन यूनिट ने मंगलवार को अरब सागर में डूब रही एक नाव से नौ मछुआरों को सुरक्षित बचा लिया। इनमें से तीन मछुआरे घायल थे।

तटरक्षक बल ने बताया कि नौ मछुआरों को लेकर जा रही मछली पकड़ने वाली भारतीय नौका के डूबने की सूचना मिलने के बाद दमन स्थित आईसीजी एयर स्टेशन ने बचाव अभियान अभियान के लिए चेतक हेलीकॉप्टर को भेजा और सभी नौ मछुआरों को सुरक्षित निकाल लिया।