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अरब सागर में डूबती नाव से 9 मछुआरों को तटरक्षक बल ने बचाया, दमन यूनिट ने चलाया रेस्क्यू ऑपरेशन

By Digital Desk Edited By: Deepak Gupta
Updated: Wed, 19 Aug 2026 04:00 AM (GMT+05:30)

भारतीय तटरक्षक बल की दमन इकाई ने अरब सागर में डूब रही एक नाव से नौ मछुआरों को सुरक्षित बचाया।

डूबती नाव से 9 मछुआरों को तटरक्षक बल ने बचाया। (ICG)

डूबती नाव से 9 मछुआरों को तटरक्षक बल ने बचाया। (ICG)

HighLights

  1. दमन तटरक्षक बल ने 9 मछुआरों को बचाया।

  2. अरब सागर में डूबती नाव से सफल बचाव।

  3. चेतक हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू, घायलों को उपचार।

डिजिटल डेस्क,दमन। भारतीय तटरक्षक बल (आईसीजी) की दमन यूनिट ने मंगलवार को अरब सागर में डूब रही एक नाव से नौ मछुआरों को सुरक्षित बचा लिया। इनमें से तीन मछुआरे घायल थे।

तटरक्षक बल ने बताया कि नौ मछुआरों को लेकर जा रही मछली पकड़ने वाली भारतीय नौका के डूबने की सूचना मिलने के बाद दमन स्थित आईसीजी एयर स्टेशन ने बचाव अभियान अभियान के लिए चेतक हेलीकॉप्टर को भेजा और सभी नौ मछुआरों को सुरक्षित निकाल लिया।

बचाव अभियान के दौरान पता चला कि तीन मछुआरों को मामूली चोटें आई हैं। उन्हें दमन स्थित आईसीजीएएस लाया गया, जहां उन्हें प्राथमिक उपचार दिया गया। इसके बाद उन्हें इलाज के लिए सरकारी अस्पताल भेज दिया गया।

(समाचार एजेंसी पीटीआई के इनपुट के साथ)