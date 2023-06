केरल में नहीं खुलेंगे नंदिनी मिल्क के आउटलेट, डेयरी मंत्री चिंचुरानी ने कहा- कर्नाटक सरकार ने लगाई रोक

तिरुवनंतपुरम, एएनआई। केरल के पशुपालन और डेयरी विकास मंत्री जे चिंचुरानी ने कहा कि कर्नाटक के नंदिनी मिल्क के सीईओ ने केरल से संपर्क किया है और बताया है कि कर्नाटक ने केरल में नंदिनी आउटलेट को खोलने से रोकने का फैसला किया है। हालांकि, उन्होंने कहा कि इस मामले में राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड ने हस्तक्षेप किया है।

Kerala Minister for Animal Husbandry and Dairy Development, J Chinchurani says, "CEO of Nandini Milk in Karnataka contacted Kerala and informed that Karnataka has decided to stop opening Nandini outlets in Kerala. National Dairy Development Board has intervened in this issue. We…