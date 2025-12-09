Language
    दादरा-नगर हवेली के इंडस्ट्रियल एरिया में आग का तांडव, देखें खौफनाक Video

    By Sakshi Pandey Edited By: Sakshi Pandey
    Updated: Tue, 09 Dec 2025 09:31 AM (IST)

    Dadra and Nagar Haveli Fire: दादरा-नगर हवेली के इंडस्ट्रियल एरिया में भीषण आग लग गई। आग ने तांडव मचाया जिससे इलाके में दहशत फैल गई। घटना का एक खौफनाक ...और पढ़ें

    दादरा और नागर हवेली में लगी आग। फोटो - एएनआई

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दादरा और नागर हवेली के औद्योगिक क्षेत्र में बीती रात भीषण आग लग गई थी। इस घटना से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। आग ने कुछ ही देर में एक बड़े हिस्से को अपनी चपेट में ले लिया था।

    घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस की टीमें और दमकल कर्मी मौके पर पहुंचे। कई घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका है।

    आग का वीडियो सामने आया

    दादरा में लगी आग का वीडियो भी सोशल मीडिया पर सामने आया है, जिसमें आग की ऊंची-ऊंची लपटों को साफ देखा जा सकता है। आग इतनी भयानक थी कि इसने सबकुछ जलाकर राख कर दिया है।

    रात 10 बजे लगी आग

    अग्निशमन विभाग के सहायक निदेशक अमृतलाल के अनुसार, आग सोमवार की रात को लगभग 10:14 बजे लगी थी। आग की सूचना मिलते ही हम मौके पर पहुंचे और आग बुझाने की कोशिश शुरू हो गई।

    पुलिस कर रही है जांच

    आग लगने की वजह अभी तक सामने नहीं आई है। हालांकि, इससे काफी नुकसान का अनुमान लगाया जा रहा है। पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है।

    (समाचार एजेंसी एएनआई के इनपुट के साथ)