दादरा-नगर हवेली के इंडस्ट्रियल एरिया में आग का तांडव, देखें खौफनाक Video

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दादरा और नागर हवेली के औद्योगिक क्षेत्र में बीती रात भीषण आग लग गई थी। इस घटना से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। आग ने कुछ ही देर में एक बड़े हिस्से को अपनी चपेट में ले लिया था।

दादरा में लगी आग का वीडियो भी सोशल मीडिया पर सामने आया है, जिसमें आग की ऊंची-ऊंची लपटों को साफ देखा जा सकता है। आग इतनी भयानक थी कि इसने सबकुछ जलाकर राख कर दिया है।

घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस की टीमें और दमकल कर्मी मौके पर पहुंचे। कई घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका है।

#WATCH | A massive fire broke out in the industrial area of Dadra in the Union Territory of Dadra and Nagar Haveli. Fire tenders are present at the spot. pic.twitter.com/kQJIKad73J — ANI (@ANI) December 8, 2025

रात 10 बजे लगी आग

अग्निशमन विभाग के सहायक निदेशक अमृतलाल के अनुसार, आग सोमवार की रात को लगभग 10:14 बजे लगी थी। आग की सूचना मिलते ही हम मौके पर पहुंचे और आग बुझाने की कोशिश शुरू हो गई।

पुलिस कर रही है जांच

आग लगने की वजह अभी तक सामने नहीं आई है। हालांकि, इससे काफी नुकसान का अनुमान लगाया जा रहा है। पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है।

(समाचार एजेंसी एएनआई के इनपुट के साथ)