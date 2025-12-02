Cyclone Ditwah: भारी बारिश के बीच तमिलनाडु में स्कूल-कॉलेज बंद, IMD का कई इलाकों में अलर्ट जारी

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। साइक्लोन दितवाह के मद्देनजर प्रशासन अलर्ट मोड पर है। भारी बारिश के अनुमान के बाद तमिलनाडु के तीन जिलों चेन्नई, तिरुवल्लूर और कांचीपुरम में स्कूल-कॉलेजों को बंद रखने का फैसला किया गया है। अधिकारियों ने कहा कि तेज बारिश और पानी भरने की संभावना के बीच यह फैसला किया गया है।

लोगों से सावधान रहने, बिना जरूरत यात्रा न करने और राज्य सरकार और डिजास्टर मैनेजमेंट एजेंसियों द्वारा जारी की गई आगे की एडवाइजरी का पालन करने का आग्रह किया गया है। तमिलनाडु के डिजास्टर मैनेजमेंट मिनिस्टर केकेएसएसआर रामचंद्रन ने कहा कि राज्य में अब तक 3 लोगों की मौत हो गई है।

श्रीलंका में मचाई भयंकर तबाही श्रीलंका में भयकंर तबाही मचाने के बाद साइक्लोन दितवाह भारत की ओर बढ़ रहा है। श्रीलंका में अब तक 334 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। कोलंबो के कुछ हिस्से अब भी बाढ़ झेल रहे हैं। भारत ने ऑपरेशन सागर बंधु के तहत श्रीलंका को 53 टन राहत सामग्री भेजी है।

INS विक्रांत के चेतक हेलीकॉप्टर और भारतीय वायु सेना के MI-17 हेलीकॉप्टरों ने श्रीलंकाई वायु सेना के साथ मिलकर बड़े पैमाने पर बचाव ऑपरेशन चलाए, जिसमें गर्भवती महिलाओं, बच्चों और गंभीर रूप से घायल लोगों सहित फंसे हुए लोगों को एयरलिफ्ट किया गया।

बता दें कि 28 नवंबर को भारत ने साइक्लोन के मद्देनजर श्रीलंका को तुरंत सर्च एंड रेस्क्यू और मानवीय सहायता और आपदा राहत (HADR) मदद देने के लिए ऑपरेशन सागर बंधु शुरू किया। बचाए गए लोगों में श्रीलंका, भारत, जर्मनी, स्लोवेनिया, यूनाइटेड किंगडम, दक्षिण अफ्रीका, पोलैंड, बेलारूस, ईरान, ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश के नागरिक शामिल थे।