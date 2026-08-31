एक क्लिक और फोन हैक: फेसबुक-इंस्टाग्राम से भूलकर भी डाउनलोड न करें ये Apps; आई4सी की एडवाइजरी

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। कंप्यूटर और मोबाइल को हैक करने का साइबर अपराधियों ने नया तरीका खोज निकाला है। पोर्नोग्राफी एप की आड़ में मालवेयर भेजकर साइबर अपराधियों ने आम लोगों को फंसा रहे हैं।

गृह मंत्रालय के तहत आने वाली इंडियन साइबर क्राइम कोआर्डिनेशन सेंटर (आइ4सी) ने एडवाइजरी जारी कर लोगों को ऐसे एप को इंस्टाल करने से बचने की सलाह दी है। मालवेयर वाले ये पोर्नोग्रापी एप मुख्यतौर पर फेसबुक और इंस्टाग्राम में विज्ञापन के साथ-साथ लिंक के रूप में फैलाया जा रहा है।

I4C ने पोर्नोग्राफी एप्स मालवेयर के प्रति चेतावनी जारी की आई4सी के तहत काम करने वाली नेशनल साइबर क्राइम थ्रेट एनालिटिक्सश यूनिट साइबर अपराधियों के नई तरकीब का राजफाश किया है। पोर्नोग्राफी ऐप्स के रूप में छिपे ये खतरनाक एंड्रायड एप्लिकेशन 'नाइट प्ले', 'रिलूप','किस', 'वीमो', 'रिवो', 'नेक्सो' और 'विक्सा' जैसे नामों से चल रहे हैं।

इन्हें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर विज्ञापनों या लिंक्स के जरिए फैलाया जाता है। एक बार इन पर क्लिक करने के बाद मालवेयर कंप्यूटर या मोबाइल में इंस्टाल हो जाता है। जिसके सहारे साइबर अपराधी उस पर नियंत्रण कर लेते हैं।

एक बार कंप्यूटर या मोबाइल पर नियंत्रण आते ही वे उसके सारा डाटा चुरा सकते हैं। इसके साथ ही इसके सहारे बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के एप का उपयोग कर खाता खाली कर सकते हैं। फेसबुक, इंस्टाग्राम पर विज्ञापनों से फैल रहे खतरनाक एप्स एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार इसके अलावा कुछ मामलों में हैक कंप्यूटर या मोबाइल में वीपीएन इंस्टाल के भी मामले देखे गए हैं। इस वीपीएन की मदद से वे इंटरनेट ट्रैफिक को अपनी मर्जी से रूट भी करते हैं। इससे इसका इस्तेमाल गैरकानूनी गतिविधियों में भी होने का खतरा है।