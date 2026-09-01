फेसबुक-इंस्टाग्राम पर पोर्न ऐप की आड़ में यूजर्स के साथ हो रही धोखाधड़ी, साइबर एजेंसी ने चेताया

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर के तहत नेशनल साइबरक्राइम थ्रेट एनालिटिक्स यूनिट (NCTAU) ने यूजर्स को चेतावनी दी है कि पोर्न ऐप बनकर आने वाले खतरनाक Android ऐप्स के जरिए वित्तीय धोखाधड़ी हो रही है।

ये ऐप्स डाउनलोड होने पर एक्सेसिबिलिटी परमिशन का गलत इस्तेमाल करके यूजर्स के डिवाइस का कंट्रोल अपने हाथ में ले लेते हैं।

फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भ्रामक विज्ञापनों के जरिए ठगी

NCTAU ने कहा कि Night Play, Reloop, Kyss, Riva, Vima, Nexo और Vixa जैसे नामों से फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भ्रामक विज्ञापन यूजर्स को पोर्नोग्राफिक कंटेंट वाली फिशिंग वेबसाइटों पर भेज रहे थे। इन वेबसाइटों पर गूगल प्ले स्टोर के बाहर से APK फाइल डाउनलोड करने का प्रॉम्प्ट दिया जाता था।