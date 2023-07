CUET PG Result : विश्वविद्यालयों में प्रवेश के लिए CUET-PG परिणाम घोषित, National Testing Agency ने दी जानकारी

नई दिल्ली, ऑनलाइन डेस्क। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने गुरुवार को सीयूईटी पीजी 2023 परिणाम की घोषणा की। जिन छात्रों ने कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट पोस्टग्रेजुएट 2023 में भाग लिया था, वे अब आधिकारिक वेबसाइट cuet.nta.nic.in से अपने स्कोरकार्ड देख और डाउनलोड कर सकते हैं। एनटीए ने लगभग 8,76,908 उम्मीदवारों के लिए भारत भर के 295 शहरों और भारत के बाहर 24 शहरों में 05 जून से 17 जून 2023 और 22 जून से 30 जून 2023 तक कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट(CUET PG - 2023) आयोजित किया।

यूजीसी प्रमुख ने ट्वीट किया, "सीयूईटी-पीजी परिणाम अब https://cuet.nta.nic.in पर उपलब्ध हैं।

CUET-PG results are now available at https://cuet.nta.nic.inThe results of candidates have also been shared with the Universities where the candidates had applied. Candidates are advised to be in touch with the respective universities and Institutions for further details. pic.twitter.com/A4zCxFO3nK