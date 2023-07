'INDIA' में दरार! अविश्वास प्रस्ताव पर सिर्फ कांग्रेसी सांसदों के ही हस्ताक्षर क्यों? CPM ने उठाए सवाल

नई दिल्ली, ऑनलाइन डेस्क। मणिपुर हिंसा का हवाला देते हुए विपक्षी पार्टियां मोदी सरकार के खिलाफ लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लेकर आई है। इस अविश्वास प्रस्ताव को लेकर सीपीआई सांसद ने कांग्रेस पर तंज कसा है। सीपीआई सांसद बिनॉय विश्वम ने कहा कि कांग्रेस ने जल्दबाजी में स्वीकार कर लिया कि अविश्वास प्रस्ताव विपक्षी पार्टियों (I.N.D.I.A) का प्रतिनिधित्व नहीं करता है।

