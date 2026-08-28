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उदयपुर में चचेरे भाई ने डेढ़ लाख रुपये में बहन को बेचा, अहमदाबाद ले जाकर फैक्ट्री कर्मचारी को सौंपा

By Digital Desk Edited By: Jeet Kumar
Updated: Fri, 28 Aug 2026 01:57 AM (IST)

उदयपुर में एक शादीशुदा युवती को उसके चचेरे भाई द्वारा कथित तौर पर डेढ़ लाख रुपये में अहमदाबाद में बेचने ...और पढ़ें

उदयपुर में चचेरे भाई ने डेढ़ लाख रुपये में बहन को बेचा (सांकेतिक तस्वीर)

उदयपुर में चचेरे भाई ने डेढ़ लाख रुपये में बहन को बेचा (सांकेतिक तस्वीर)

HighLights

  1. पीड़िता किसी तरह आरोपी के चंगुल से निकलकर अपने गांव पहुंची

  2. फैक्ट्री कर्मचारी ने युवती को अपने कमरे में पांच दिन तक बंधक बनाकर रखा था

जागरण संवाददाता, उदयपुर। उदयपुर के ग्रामीण थाना क्षेत्र में रिश्तों को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है। एक शादीशुदा युवती को उसके चचेरे भाई द्वारा कथित तौर पर डेढ़ लाख रुपये में अहमदाबाद में बेचने और खरीदार द्वारा उसे पांच दिन तक बंधक बनाकर दुष्कर्म करने का आरोप है।

पीड़िता 25 अगस्त को किसी तरह आरोपी के चंगुल से निकलकर अपने गांव पहुंची और परिजनों को घटना की जानकारी दी। इसके बाद परिजनों ने 26 अगस्त को रिपोर्ट दर्ज कराई।

थानाधिकारी गोपाल सिंह मीणा के अनुसार, पीड़िता का चचेरा भाई 19 अगस्त को उसे बहला-फुसलाकर अहमदाबाद ले गया था। वहां उसने फैक्ट्री में काम करने वाले एक युवक के हवाले कर दिया और खुद गांव लौट आया।

आरोप है कि फैक्ट्री कर्मचारी ने युवती को अपने कमरे में पांच दिन तक बंधक बनाकर रखा और उसके साथ दुष्कर्म किया।

पीड़िता के गांव लौटने के बाद घटना की जानकारी दी। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस चचेरे भाई से पूछताछ कर रही है, जबकि अहमदाबाद में मौजूद मुख्य आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस टीम भेजने की तैयारी है।