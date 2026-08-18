TISS के कार्यक्रम में चीफ गेस्ट नहीं होंगे CJI सूर्यकांत, नई तारीख और नए मुख्य अतिथि के नाम का एलान

डिजिटल डेस्क, मुंबई। अपने दीक्षांत समारोह को अचानक रद करने के कुछ हफ्ते बाद टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज (TISS) ने नए मुख्य अतिथि के साथ इस कार्यक्रम के लिए एक नई तारीख की घोषणा की है।

मुंबई के प्रतिष्ठित संस्थान का 86वां दीक्षांत समारोह मूल रूप से 2 अगस्त को आयोजित होना था, जिसमें भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होने वाले थे। अब यह कार्यक्रम 22 अगस्त को होगा। टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉ. सीएस परमेश अब इस समारोह में मुख्य अतिथि होंगे।

'संस्थान को था सीजेआई का विरोध का डर' लेकिन कार्यक्रम से ठीक दो दिन पहले समारोह को टाल दिया गया और संस्थान ने इसे रद करने का कोई खास कारण नहीं बताया। हालांकि 31 जुलाई की देर रात जारी किए गए कैंसिलेशन के आधिकारिक नोटिफिकेशन में टालने की कोई वजह नहीं बताई गई, लेकिन सूत्रों ने बताया कि संस्थान को मुख्य न्यायाधीश के खिलाफ कुछ छात्रों के विरोध का डर था।

संस्थान के अधिकारियों और छात्र प्रतिनिधियों ने कहा कि कार्यक्रम को टालने का फैसला कैंपस की सुरक्षा से जुड़ी चिंताओं और प्रतिष्ठित अतिथियों को निशाना बनाकर छात्रों के संभावित विरोध-प्रदर्शनों के बारे में मिली खुफिया जानकारी की वजह से लिया गया।