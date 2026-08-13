'संविधान की ऐसी व्याख्या नहीं की जा सकती जिससे पाप को बढ़ावा मिले', शिवसेना उद्धव गुट की सुप्रीम कोर्ट में दलील

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। शिवसेना (यूबीटी) ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट से कहा कि संविधान के प्रविधानों की व्याख्या इस तरह नहीं की जा सकती कि उसी पाप को बढ़ावा मिले जिसे रोकने के लिए दलबदल विरोधी कानून बनाया गया था।

प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत, जस्टिस जोयमाल्या बागची और जस्टिस वी. मोहना की पीठ शिवसेना (यूबीटी) की उन याचिकाओं पर दलीलें सुन रही थी, जिनमें चुनाव आयोग के फैसले को चुनौती दी गई है। आयोग ने अपने फैसले में एकनाथ शिंदे गुट को असली शिवसेना माना था और उसे पार्टी का नाम एवं धनुष-बाण का चुनाव चिह्न दिया था। उद्धव गुट ने सुप्रीम कोर्ट में दी दलील मामले की सुनवाई के पांचवें दिन शिवसेना (यूबीटी) की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिबल ने कहा कि अयोग्यता के मामले में जांच का तरीका बिल्कुल अलग होता है। कपिल सिबल ने कहा कि पार्टी में फूट पड़ना अलग बात है और अयोग्यता बिल्कुल अलग बात। अयोग्यता के लिए बाद की घटनाओं पर विचार किया जा सकता है, लेकिन यह देखने के लिए नहीं कि क्या पार्टी में फूट पड़ी थी।