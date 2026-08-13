'संविधान की ऐसी व्याख्या नहीं की जा सकती जिससे पाप को बढ़ावा मिले', शिवसेना उद्धव गुट की सुप्रीम कोर्ट में दलील
शिवसेना (यूबीटी) ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि संविधान की व्याख्या ऐसी न हो जिससे दलबदल विरोधी कानून का उद्देश्य ही विफल हो जाए। ...और पढ़ें
HighLights
संविधान की व्याख्या दलबदल को बढ़ावा न दे- शिवसेना (यूबीटी)।
दलबदल विरोधी कानून पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी।
लोकतंत्र बचाने की जिम्मेदारी सामूहिक, न्यायपालिका अपनी भूमिका से अवगत।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। शिवसेना (यूबीटी) ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट से कहा कि संविधान के प्रविधानों की व्याख्या इस तरह नहीं की जा सकती कि उसी पाप को बढ़ावा मिले जिसे रोकने के लिए दलबदल विरोधी कानून बनाया गया था।
प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत, जस्टिस जोयमाल्या बागची और जस्टिस वी. मोहना की पीठ शिवसेना (यूबीटी) की उन याचिकाओं पर दलीलें सुन रही थी, जिनमें चुनाव आयोग के फैसले को चुनौती दी गई है।
आयोग ने अपने फैसले में एकनाथ शिंदे गुट को असली शिवसेना माना था और उसे पार्टी का नाम एवं धनुष-बाण का चुनाव चिह्न दिया था।
उद्धव गुट ने सुप्रीम कोर्ट में दी दलील
मामले की सुनवाई के पांचवें दिन शिवसेना (यूबीटी) की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिबल ने कहा कि अयोग्यता के मामले में जांच का तरीका बिल्कुल अलग होता है।
कपिल सिबल ने कहा कि पार्टी में फूट पड़ना अलग बात है और अयोग्यता बिल्कुल अलग बात। अयोग्यता के लिए बाद की घटनाओं पर विचार किया जा सकता है, लेकिन यह देखने के लिए नहीं कि क्या पार्टी में फूट पड़ी थी।
सिब्बल ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के पास देश और लोकतंत्र के भविष्य के लिए कानून तय करने का मौका है। उन्होंने कहा कि यह बहुत दुखद स्थिति है कि जो पार्टी सत्ता में होती है, वह यह सुनिश्चित करती है कि अयोग्यता पर फैसला न हो।
जब सिब्बल ने कहा कि लोकतंत्र को बचाने की जिम्मेदारी न्यायपालिका की है, तो पीठ ने कहा कि यह सामूहिक जिम्मेदारी है। हम अपनी भूमिका के प्रति जागरूक हैं। लोग संविधान को जीते हैं।
प्रधान न्यायाधीश ने कहा, हमें अपनी अन्य संस्थाओं को कम नहीं आंकना चाहिए। वे भी काफी प्रतिबद्ध हैं। सिब्बल ने कहा कि आखिरकार, कानून सुप्रीम कोर्ट को ही तय करना है।
संसद कानून बनाती रहेगी, लेकिन उन कानूनों की जांच न्यायपालिका कर सकती है। इस मामले में दलीलें 18 अगस्त को भी जारी रहेंगी।
(समाचार एजेंसी पीटीआई के इनपुट के साथ)
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