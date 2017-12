कमलनाथ पर बंदूक तानने वाला आरक्षक मैनिया का मरीज, SIT कर रही जांच

कमलनाथ पर बंदूक तानने वाले कॉन्स्टेबल के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। कॉन्स्टेबल मैनिया का मरीज है।

नई दुनिया, जबलपुर : पूर्व केंद्रीय मंत्री कमलनाथ पर बंदूक तानने वाले कॉन्स्टेबल के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। पूरे मामले की जांच एसआईटी कर रही है।

कमलनाथ पर बंदूक तानने वाला आरक्षक रत्नेश पवार मैनिया (उन्माद) का मरीज है। यह पर्दाफाश मेडिकल अस्पताल के मनोरोग विभाग में शनिवार को आरक्षक के सायको टेस्ट में हुआ। 2013 में भी इलाज चला था। सवाल यह है कि ऐसे मरीज को एयरपोर्ट की सिक्योरिटी में कैसे तैनात कर दिया गया। इतना ही नहीं, उसके हाथ में बंदूक भी थमा दी गई।

#MadhyaPradesh: FIR registered against a police constable who had pointed a loaded rifle at senior Congress leader Kamal Nath at Chhindwara airstrip on Friday, SIT formed to investigate the case. (file pic) pic.twitter.com/CoIs2UuV3M