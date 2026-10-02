कर्नाटक चुनाव से पहले सियासी भूचाल: सीएम शिवकुमार का आरोप- 45 लाख मतदाताओं के नाम अवैध रूप से हटाने का षड्यंत्र

पीटीआई, बेंगलुरु। कर्नाटक के मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने राज्य में जारी एसआइआर के तहत मतदाता सूची से 45 लाख से अधिक वोट अवैध रूप से हटाने के लिए बड़े पैमाने पर साजिश रचे जाने का सनसनीखेज आरोप लगाया है। उन्होंने इस पूरी प्रक्रिया को "एक बड़ा धोखा" करार दिया है।

एक प्रेस कान्फ्रेंस में मुख्यमंत्री ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि अल्पसंख्यकों, दलितों और अनुसूचित जनजाति के मतदाताओं के नाम जानबूझकर सूची से हटाए जा रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की जानकारी के बिना यह अवैध खेल संभव नहीं है। उन्होंने बताया कि विजयपुरा, भाल्की, बेलगावी और बेंगलुरु समेत कई निर्वाचन क्षेत्रों में थोक में 'फार्म-7' आवेदन दाखिल किए गए हैं, जिनका इस्तेमाल नाम हटाने के लिए आपत्ति दर्ज कराने में होता है।