नई दिल्ली, एजेंसी। कांग्रेस ने फैसला किया है कि पिछले दिन हुई हिंसा से प्रभावित मणिपुर में जमीनी स्थिति का जायजा लेने के लिए वह जल्द ही अपने पर्यवेक्षकों का एक दल वहां भेजेगी। मणिपुर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नेताओं के एक प्रतिनिधिमंडल ने बुधवार को पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे से मुलाकात की।

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने मंगलवार शाम पार्टी कार्यकर्ताओं के एक प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात के बाद यह निर्णय लिया। खरगे ने ट्विटर पर कहा, "@INCमणिपुर के नेताओं के एक प्रतिनिधिमंडल ने मुझे उन सभी कठिनाइयों से अवगत कराया, जिनसे मणिपुर के लोगों को इस मुश्किल समय में गुजरना पड़ा। जमीनी हकीकत का पता लगाने के लिए पर्यवेक्षकों की एक टीम जल्द ही भेजी जा रही है।"

A delegation of @INCManipur leaders apprised me of the tremendous difficulties which the people of Manipur had to go through during these troubling times.

A team of observers are being sent shortly to ascertain the ground realities.

