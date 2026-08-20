राजनीतिक विरोध के चरम पर कांग्रेस: सियासी प्रतिरोध या संविधान से सीधा टकराव?

आशुतोष झा, नई दिल्ली। वंदे मातरम पर कांग्रेस के दो दिन में बदले तेवर ने एक बड़ा राजनीतिक और संवैधानिक सवाल खड़ा कर दिया है। यह सवाल है कि क्या राजनीतिक विरोध का अधिकार संवैधानिक मूल्यों व अधिकारों से भी बड़ा है। संविधान संसद को अधिकार देता है कि वह जरूरी बहुमत से कानून बनाए और फिर वह हर किसी के लिए बाध्यकारी होता है। उसमें किसी और विकल्प का रास्ता नहीं।

कांग्रेस ने जाहिर तौर पर दबाव में यह कहकर वंदे मातरम के सभी छह छंद गाने से इनकार कर दिया है कि 1937 में कांग्रेस ने जो प्रस्ताव पारित किया था वह संसद के कानून से उपर होगा। वस्तुत: जिस तरह दो दिनों के सोच विचार के बाद कांग्रस ने यह रुख अपनाया है वह राजनीतिक विरोध अंग्रेजों के जमाने के अवज्ञा आंदोलन की तरह दिख रहा है।

यह न तो राजनीति के सही है और न ही समाज के लिए। युवाओं के लिए भी यह सही संदेश नहीं होगा क्योंकि कही न कहीं उन्हें भी उकसावा मिल सकता है कि खुलेआम कानून के उल्लंघन की बात करें। पहले वंदे मातरम , फिर जन गण मण और तिरंगा।

कांग्रेस का वंदे मातरम के छंद गाने से इनकार अपमान एक का किया जा सकता है तो दूसरे का क्यों नहीं। अगर एक साधारण व्यक्ति पर कार्रवाई हुई और बड़े चेहरों पर नहीं तो यह लोकतंत्र की सार्थकता पर सवाल होगा। हर राजनीतिक दल का कर्तव्य है कि अराजकता की स्थिति पैदा न होने दें।

वस्तुत: कांग्रेस का यह फैसला सीधे तौर पर तो भाजपा के राष्ट्रवाद के एजेंडे को धार देगा। लेकिन धीरे धीरे परिवारवाद और तुष्टीकरण के भाजपा के आरोपों को भी हवा देगा। इसमें किसी को शक नहीं कि 15 अगस्त को कांग्रेस के कार्यक्रम में सभी छह छंद गाए गए थे।

उसी वक्त के वीडियो में यह दिखा था कि पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी ने बीच में रोकने की कोशिश की थी और भाजपा ने इसे तूल दिया। तब तक कांग्रेस यह कहती रही कि कोई अवरोध पैदा करने की कोशिश नहीं हुई थी। पार्टी ने सभी छंद गाए। लेकिन शायद पार्टी के अंदर यह बड़ा विषय बना और सोनिया गांधी की जिद के सामने विवश होना पड़ा। कांग्रेस में गांधी परिवार का दबदबा सार्वजनिक है।

1937 के प्रस्ताव को संवैधानिक कानून से बताया ऊपर अल्पसंख्यक वर्ग का एक तबका पहले से वंदे मातरम का खुला विरोध करता रहा है। वैसे भी नए कानून में किसी के वंदे मातरम न गाने पर कोई आपत्ति नहीं है, इसके अपमान पर दंड की सजा का प्राविधान है। जो न चाहे वह पहले ही उक्त स्थान से जा सकता है। चुपचाप खड़ा रह सकता है। लेकिन जिस तरह कांग्रेस ने सभी छह छंद गाने का विरोध किया वह कही न कहीं तो संदेश देगा।

वैसे कांग्रेस का यह तर्क कि 1937 में कांग्रेस के प्रस्ताव में यह पारित हुआ था कि दो ही छंद गाए जाएं यह संवैधानिक मूल्यों से मेल नहीं खाता है। 26 जनवरी1950 में जो संविधान लागू हुआ और जिसे बनाने में बाबा साहेब अंबेडकर समेत देश के कई सपूत शामिल थे, उसे भी बदला जा सकता है।

राजनीतिक विरोध और संवैधानिक मूल्यों में टकराव यह अधिकार तो संविधान ने दिया है। अगर कांग्रेस अपने पुराने प्रस्ताव को देश के कानून पर प्राथमिकता दे रही है तो क्या इसका यह अर्थ होगा कि मोदी सरकार के बनाए तीन तलाक को रद करने के फैसले को भी अमान्य कर सकती है। क्या 370 को रद करने के भी विरुद्ध है।

कांग्रेस देश की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी है। उससे बहुत संवेदनशीलता की अपेक्षा की जाती है। बेशक कांग्रेस को मंदिर चंदा, नौकरी, पेपर लीक जैसे मुद्दों पर मुखरता से आवाज उठानी चाहिए। लेकिन वंदे मातरम का जिस तरह विरोध किया गया वह राजनीतिक कटुता के चरम पर पहुंचने के साथ ही जल्दबाजी मे लिया गया गलत फैसला साबित होगा।