मतदाता सूची में गड़बड़ी के खिलाफ कांग्रेस शुरू करेगी घर-घर अभियान, सड़क पर उतरेंगे कार्यकर्ता

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। कांग्रेस पार्टी मतदाता सूचियों में कथित अनियमितताओं के खिलाफ देशभर में द्वार-द्वार अभियान, मार्च और जागरूकता बैठकें आयोजित करेगी। पार्टी दिसंबर के अंत तक सभी योग्य नागरिकों का नाम मतदाता सूची में दर्ज कराने का प्रयास करेगी। यह जानकारी शनिवार को वरिष्ठ कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री भरतसिंह सोलंकी ने दी।

सोलंकी, जो अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी (एआईसीसी) के पर्यवेक्षक हैं, ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि अभियान ग्रामीण, दूरदराज के क्षेत्रों के साथ-साथ शहरी क्षेत्रों में भी चलाया जाएगा। इसमें वंचित समुदायों और युवा मतदाताओं पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। पार्टी पैम्फलेट बांटेगी और बैठकें आयोजित करेगी।

उन्होंने आरोप लगाया कि देशभर में करोड़ों मतदाताओं को बड़े पैमाने पर नाम कटने और अनियमितताओं के कारण उनके मताधिकार से वंचित किया गया है। उन्होंने केंद्र सरकार और चुनाव आयोग पर चुनावी प्रक्रियाओं के दुरुपयोग का आरोप लगाया। सोलंकी ने कहा कि महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार के बीच देश की लोकतंत्र और संविधान खतरे में है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने चुनावी गड़बड़ियों के खिलाफ देशव्यापी अभियान शुरू किया है।”