वंदे मातरम् पर भाजपा के सियासी जाल में उलझने से बचेगी कांग्रेस

संजय मिश्र, नई दिल्ली। सरकार तथा भाजपा नेतृत्व की ओर से राष्ट्रगीत वंदे मातरम् के गायन को लेकर किए जा रहे तीखे हमलों को लेकर सतर्क कांग्रेस का मानना है कि पेपर लीक, चंदा चोरी से लेकर सीमा पर चीनी अतिक्रमण जैसे तमाम मुद्दों को लेकर बैकफुट पर खड़ी मोदी सरकार इसके जरिए राजनीतिक नैरेटिव बदलने का दांव चल रही है।

पार्टी के अनुसार गृहमंत्री अमित शाह से लेकर भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन का वंदे मातरम् के संदर्भ में हमले से साफ है कि भाजपा इसका सहारा लेकर कांग्रेस को राष्ट्रवाद के नैरेटिव के अपने राजनीतिक जाल में उलझाने का भरपूर प्रयास कर रही है।

मगर कांग्रेस छात्रों और जनता के मुद्दों पर अपनी आक्रामकता के सहारे इस जाल से बचने का रास्ता निकालेगी। पार्टी ने वंदे मातरम् को लेकर गृहमंत्री के हमले पर गुरूवार को पलटवार करते हुए कहा कि चीन को क्लीन चिट देने वाले झूठे-नकली राष्ट्रवादियों की नसीहत की हमें कोई जरूरत नहीं और कांग्रेस 1937 में अपने सर्वोच्च नेताओं द्वारा वंदे मातरम् पर पारित प्रस्ताव से वचनबद्ध है।

वंदे मातरम् के दो प्रारंभिक छंद ही गाने के 90 साल पुराने निर्णय को बुधवार को कांग्रेस कार्यसमिति के दोहराने के फैसले पर गृहमंत्री अमित शाह के सोनिया गांधी तथा राहुल गांधी पर हमले को पार्टी स्पष्ट रूप से सियासी नैरेटिव बदलने का भाजपा सरकार का प्रयास मान रही है।कांग्रेस के संचार महासचिव जयराम रमेश ने कहा गृहमंत्री अपनी विफलताओं से ध्यान बंटाने के लिए नैरेटिव बदलने का प्रयास कर रहे हैं।

जनता के लिए वंदे मातरम् मुद्दा नहीं, पेपर लीक-परीक्षा रद होना, आस्था से धोखा और राम मंदिर चढ़ावा चोरी, चीन का अतिक्रमण, महंगाई, नौकरी जैसे मुद्दे अहम हैं। इनसे जुड़े सवालों पर बोलने की बजाय ध्यान बंटाने के लिए गृहमंत्री और भाजपा वंदे मातरम् की आड़ लेना चाहते हैं।

कांग्रेस वंदे मातरम् पर रक्षात्मक नहीं रहेगी मगर फिजूल की बहस से परहेज करते हुए ऐतिहासिक तथ्यों पर टिकी रहेगी। जयराम रमेश ने इस संदर्भ में 90 साल पूर्व हुए विमर्श और पत्राचार को साझा करते हुए कहा कि गुरूदेव रवींद्र नाथ टैगोर ने व्यापक विचार विमर्श के बाद वंदे मातरम् के दो पदों को ही गायन करने का प्रस्ताव तैयार किया जिसे 28 अक्टूबर 1937 को कांग्रेस कार्यसमिति ने पारित किया।