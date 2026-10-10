'दबा हुआ लोकतंत्र', दिल्ली में SIR विरोधी प्रदर्शन के दौरान हुई कार्रवाई पर कांग्रेस का सरकार पर तीखा हमला

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दिल्ली में CEC और SIR के खिलाफ बड़े पैमाने पर हो रहे विरोध प्रदर्शनों के बीच, कांग्रेस ने पुलिस द्वारा लोगों को बड़ी संख्या में हिरासत में लिए जाने की आलोचना की है।

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा, मोदी सरकार ने लोकतंत्र की जननी को दबे हुए लोकतंत्र में बदल दिया है।

खरगे ने सरकार पर साधा निशाना

खरगे ने एक्स पर पोस्ट कर कहा, हमारे युवा, छात्र, वकील, पत्रकार, सामाजिक कार्यकर्ता, किसान संघ के नेता, यूट्यूबर, कंटेंट क्रिएटर, जो कोई भी इस सरकार से सवाल पूछ रहा है, उसे हिरासत में लिया जा रहा है। आज BJP-RSS की कायरता साफ दिख रही है।

हिरासत, गिरफ्तारी, जेल, लाठी और पैलेट गन भारत के लोगों को रोक नहीं सकते। खरगे ने विरोध प्रदर्शन जारी रखने की बात कहते हुए कहा, हमने भारत की आजादी के लिए अपना खून बहाया है। हम अपने लोकतंत्र, अपने संविधान और हर भारतीय के मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए अपनी पूरी ताकत से लड़ते रहेंगे।

कांग्रेस नेताओं ने भी साधा निशाना शशि थरूर, अशोक गहलोत और हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू समेत कांग्रेस के अन्य नेताओं ने भी विरोध प्रदर्शनों और लोगों को हिरासत में लिए जाने के बीच सरकार पर निशाना साधा। थरूर ने एक्स पर पोस्ट कर कहा, दिल्ली में आवाजाही की आजादी पूरी तरह से रोक दी गई है। जंतर-मंतर खास तौर पर इसलिए तय किया गया था ताकि नागरिक दिल्ली के बीचों-बीच अपनी असहमति जाहिर कर सकें, और आज वहां जाने वाली सड़कों को भी बंद कर दिया गया है।

कोई भी यह पूछ सकता है कि जब हमारी राजधानी में महिलाओं को सुरक्षा की जरूरत होती है, तो इतनी बड़ी संख्या में पुलिस बल और तत्परता कहां गायब हो जाती है? थरूर ने आगे कहा, जिन्हें हिरासत में लिया गया है, उन्हें रिहा करना होगा। और अगर प्रदर्शनकारी सोमवार को वापस आते हैं, तो क्या अधिकारी फिर से राष्ट्रीय राजधानी में लॉकडाउन लगा देंगे? हमारी GenZ बिना घोषित इमर-GenZ से बेहतर की हकदार है।

चुनाव आयोग की वकालत कर रही बीजेपी इस बीच, राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने BJP पर आरोप लगाया कि वह सवाल उठाने वाले विपक्ष को बदनाम कर रही है। गहलोत ने एक्स पर कहा, सवालों से घबराकर, BJP के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन को अब चुनाव आयोग के वकील की तरह काम करना पड़ रहा है।

उन्होंने आगे आरोप लगाया कि BJP और RSS लोकतंत्र में विश्वास नहीं करते और अब विपक्ष के विरोध-प्रदर्शनों को देश को अस्थिर करने की कोशिश के तौर पर पेश कर रहे हैं। गहलोत ने कहा, जब BJP विपक्ष में थी, तब वह भी सड़कों पर उतरी थी। तब कौन सी विदेशी ताकतें शामिल थीं और अब कौन सी शामिल हैं? इसके अलावा, उन्होंने विरोध करने के अधिकार का समर्थन करते हुए कहा, लोकतंत्र में विरोध करने का अधिकार एक मुख्य साधन है। युवाओं को रामलीला मैदान में विरोध करने की अनुमति दी जानी चाहिए थी। उनकी आवाज को दबाने की कोशिश करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इसे कभी दबाया नहीं जा सकता। उन्होंने यह भी कहा कि विरोध-प्रदर्शनों के दौरान इंटरनेट बंद करना या लोगों को हिरासत में लेना लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए उचित नहीं है।

सोमवार को प्रदर्शन करेगा INDI गठबंधन इस बीच, केसी वेणुगोपाल ने घोषणा की कि INDI गठबंधन सोमवार को दिल्ली में एक बड़ा विरोध प्रदर्शन करेगा। यह प्रदर्शन लोगों के वोटिंग अधिकारों की रक्षा के लिए चलाए जा रहे अभियान का हिस्सा है। उन्होंने अपने लोकसभा क्षेत्र अलाप्पुझा में पत्रकारों से कहा, कांग्रेस और INDI गठबंधन तब तक अपना आंदोलन जारी रखेंगे जब तक चुनावी प्रक्रिया और सिस्टम निष्पक्ष और स्वतंत्र नहीं हो जाते।

सीजेपी नेता और कंटेट क्रिएटर हिरासत में यह घटनाक्रम शनिवार को दिल्ली में कड़ी सुरक्षा के बीच हुआ, जब कॉकरोच जनता पार्टी और विपक्षी समूहों ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने की कोशिश की। यह विरोध प्रदर्शन वोटर लिस्ट में कथित हेरफेर को लेकर था, जो एसआईआर के दौरान हुआ था।