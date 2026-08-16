'नाकामियों से ध्यान भटकाने के लिए माफी की कर रहे मांग', कांग्रेस ने शाह पर साधा निशाना

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। कांग्रेस ने गृह मंत्री अमित शाह द्वारा विपक्षी पार्टी से ‘वंदे मातरम्’ के कथित अपमान पर माफी की मांग करने पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि शाह ऐसा इसलिए कर रहे हैं ताकि ‘अपनी और अपने साहब की भारी नाकामियों’ से लोगों का ध्यान भटकाया जा सके।

रमेश ने शाह की आलोचना करते हुए कहा कि उन्होंने 17 दिसंबर, 2024 को राज्यसभा में बीआर आंबेडकर का अपमान किया था और वे उस विचारधारा से जुड़े हैं जिसने जनवरी 2002 तक अपने मुख्यालय पर तिरंगा फहराना तक जरूरी नहीं समझा।

रमेश ने ‘एक्स’ पर यह भी कहा कि शाह शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे युवाओं पर दिल्ली पुलिस की बर्बरता के लिए सीधे जिम्मेदार हैं। कांग्रेस के मीडिया और प्रचार विभाग के प्रमुख पवन खेड़ा ने कहा कि जब ‘वंदे मातरम्’ का नारा लगाने पर लाठियां बरसाई गईं तो कांग्रेस ने ही इस गीत के जरिए आजादी का बिगुल फूंका था। खेड़ा ने कहा- ‘उस समय संघ से जुड़े लोग या तो दुम दबाकर भाग गए या फिर अपने ब्रिटिश आकाओं को खुश करने में लगे थे।’

कांग्रेस के कई नेताओं ने इंटरनेट मीडिया पर 10 दिसंबर, 2025 को राज्यसभा में ‘वंदे मातरम्’ के 150 साल पूरे होने पर हुई बहस के दौरान रमेश के भाषण का क्लिप भी साझा किया है। बहस में हिस्सा लेते हुए रमेश ने सत्तारूढ़ भाजपा पर इतिहास को गलत तरीके से पेश करने और देश के लिए अपनी जान देने वाले स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान करने का आरोप लगाया था।

उधर, कोल्लम (केरल) में कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने आरोप लगाया कि भाजपा वंदे मातरम् का इस्तेमाल असली मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए कर रही है। वेणुगोपाल ने कहा कि कांग्रेस पार्टी का इस पर स्पष्ट रुख है और वंदे मातरम् महात्मा गांधी, पंडित जवाहर लाल नेहरू और रवींद्रनाथ ठाकुर के सहयोग से अस्तित्व में आया।