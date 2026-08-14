जाति जनगणना पर कांग्रेस का सरकार पर हमला, कहा- बिना राज्यवार सूची के कैसी होगी सही गिनती?
कांग्रेस ने सरकार की जनगणना प्रश्नावली पर जातीय गणना की सटीकता पर संदेह जताया है।
HighLights
कांग्रेस ने जनगणना प्रश्नावली पर जातीय गणना की सटीकता पर संदेह जताया
राज्य-वार सूची के बिना जातीय गणना पर सरकार के इरादों पर संदेह
सरकार पर राजनीतिक दलों से परामर्श न करने का आरोप लगाया
जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। कांग्रेस ने सरकार की ओर से जनगणना की प्रश्नावली जारी होने के बाद इसमें जातीय गणना ठीक से हो पाने को लेकर संदेह जताया है। पार्टी के अनुसार राज्यों में जातियों की लिस्ट का प्रश्नावली में इस्तेमाल न करना जाति गणना के सरकार के इरादों पर गंभीर शक पैदा करता है।
जातीय जनगणना के स्वरूप पर राजनीतिक दलों से परामर्श नहीं किए जाने को लेकर भी कांग्रेस ने सरकार पर निशाना साधा।
कांग्रेस ने उठाए सवाल
कांग्रेस के संचार महासचिव जयराम रमेश ने जनगणना प्रश्नावली पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए एक्स पोस्ट में कहा कि ऐसी उम्मीद थी कि जाति से जुड़ा सवाल पहले से तैयार राज्य-वार लिस्ट के आधार पर पूछा जाएगा।
जैसाकि बिहार और तेलंगाना में जाति सर्वे के दौरान किया गया था जिसमें जवाब को बस सही जगह टिक करना होता था। लेकिन दुर्भाग्य से ऐसा नहीं हुआ जिससे सरकार के जाति गणना के इरादे पर गंभीर शक पैदा होता है।
खरगे ने पीएम को लिखा चिट्ठी
जाति गणना पर कांग्रेस की मांग के संदर्भ में जयराम ने छह मई 2025 को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के पीएम मोदी को लिखे पत्र को साझा करते हुए कहा कि इसमें दिए बुनियादी सुझाव को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया गया।
खरगे ने इस पत्र में जाति गणना के लिए तेलंगाना मॉडल अपनाने का सुझाव देते हुए सभी राजनीतिक दलों संग बातचीत करने का पीएम से आग्रह किया था।
जनगणना प्रश्नावली वक्त की जरूरत के हिसाब से तैयार करने के लिए तेलंगाना सर्वे का उदाहरण देते हुए कहा था कि जाति की जानकारी सिर्फ गिनती के मकसद से नहीं बल्कि बड़े सामाजिक-आर्थिक लक्ष्यों को हासिल करने के लिए जुटाई जानी चाहिए।