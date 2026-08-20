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बगैर समय लिए मुख्य चुनाव आयुक्त से मिलने पहुंचे कांग्रेस नेता, नहीं मिले पाए तो दिया धरना

By Digital Desk Edited By: Shubham Kumar
Updated: Thu, 20 Aug 2026 09:57 PM (IST)

उत्तराखंड में मतदाता सूची पुनरीक्षण में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए कांग्रेस नेता बिना समय लिए मुख्य चुनाव आयुक्त से मिलने पहुंचे और न मिलने पर धरना दिया।

मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार।

मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार।

HighLights

  1. कांग्रेस ने उत्तराखंड मतदाता सूची पुनरीक्षण में गड़बड़ी का आरोप लगाया।

  2. मुख्य चुनाव आयुक्त से मिलने में विफल रहने पर कांग्रेस का धरना।

  3. चुनाव आयोग ने उत्तराखंड सीईओ को कांग्रेस से मिलने को कहा।

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। उत्तराखंड में चल रहे मतदाता सूची के विशेष सघन पुनरीक्षण ( एसआईआर) में भारी गड़बड़ियों की शिकायत लेकर गुरुवार को मुख्य चुनाव आयुक्त से मिलने पहुंचे कांग्रेस नेताओं ने मिलने का समय न दिए जाने पर निर्वाचन सदन के बाहर धरना दिया और नारेबाजी भी की।

हालांकि बाद में आयोग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने गेट पर ही आकर उनसे ज्ञापन लिया। जिसे बाद कांग्रेस नेताओं ने धरना खत्म किया। वहीं आयोग ने साफ किया है कि कांग्रेस पार्टी की ओर से मिलने के लिए कोई समय मांगा ही नहीं गया था।

वहीं इस पूरे घटनाक्रम के बाद चुनाव आयोग ने उत्तराखंड के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को निर्देश दिया कि वह राज्य के कांग्रेस नेताओं से मिले और उनकी समस्याओं की निराकरण करें, जिसके बाद राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने राज्य के कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष गणेश गोदियाल को पत्र लिखकर 21 अगस्त को तीन बजे मिलने के लिए बुलाया है।

साथ ही कहा है कि यदि इस समय पर आना संभव न हो तो अपनी ओर से ही कोई उपयुक्त समय बताए। इससे पहले उत्तराखंड की प्रभारी व कांग्रेस महासचिव कुमारी शैलजा के नेतृत्व में निर्वाचन सदन में पहुंचे कांग्रेस नेताओं में अपनी शिकायत में बताया है कि राज्य में एसआइआर के दौरान गलत शिकायतों व फर्जी फार्म -7 के जरिए लोगों के नाम काटे जा रहे है। इसकी जांच कराई जाए।

वहीं निर्वाचन सदन के सामने धरना देते वालों में पार्टी महासचिव व उत्तराखंड प्रभारी कुमारी शैलजा, राज्यसभा सांसद पवन खेड़ा, हरक सिंह रावत, उत्तराखंड कांग्रेस के अध्यक्ष गणेश गोदियाल व गुरदीप सप्पल आदि मौजूद थे।