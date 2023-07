समान नागरिक संहिता को लेकर कांग्रेस में बढ़ी सियासी सरगर्मी, सोनिया गांधी की मौजूदगी में होगी बड़ी बैठक

नई दिल्ली, एएनआई। समान नागरिक संहिता (यूसीसी) पर 3 जुलाई को संसदीय स्थायी समिति की चर्चा से पहले कांग्रेस संसदीय रणनीति समूह शनिवार को एक बैठक करेगा। जनपथ स्थित पूर्व एआईसीसी प्रमुख सोनिया गांधी के आवास पर होने वाली बैठक में इस बात पर चर्चा होनी है कि यूसीसी पर क्या रुख अपनाना चाहिए।

कार्मिक, लोक शिकायत, कानून और न्याय पर संसदीय स्थायी समिति ने 3 जुलाई को यूसीसी पर एक बैठक बुलाई है, जिसके दौरान वह हितधारकों के विचारों को सुनेगी। भाजपा के राज्यसभा सांसद सुशील मोदी के नेतृत्व वाली समिति ने सभी 31 सांसदों और समिति के सदस्यों को सूचित किया कि बैठक में यूसीसी पर उनके विचार मांगे जाएंगे और उन पर विचार किया जाएगा।

समिति के एजेंडे पर एक प्रेस रिलीज में कहा गया, "सदस्यों को याद दिलाया जाता है कि कार्मिक, लोक शिकायत, कानून और न्याय पर विभाग-संबंधित संसदीय स्थायी समिति की अगली बैठक सोमवार, 3 जुलाई, 2023 को दोपहर 03.00 बजे होगी।" इससे पहले, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि देश दो कानूनों पर नहीं चल सकता है और यूसीसी संविधान का हिस्सा है।

पीएम मोदी ने कहा, "आज यूसीसी के नाम पर लोगों को भड़काया जा रहा है। देश दो कानूनों पर कैसे चल सकता है? संविधान भी समान अधिकारों की बात करता है, सुप्रीम कोर्ट ने भी यूसीसी लागू करने को कहा है। ये (विपक्ष) लोग वोट बैंक की राजनीति खेल रहे हैं।" पीएम के बयान से देश भर में बहस छिड़ गई, क्योंकि कई विपक्षी नेताओं ने पीएम मोदी पर आगामी चुनावों से पहले राजनीतिक लाभ के लिए यूसीसी मुद्दा उठाने का आरोप लगाया है।

कांग्रेस नेताओं ने पीएम मोदी पर महंगाई, बेरोजगारी और मणिपुर की स्थिति जैसी वास्तविक समस्याओं से ध्यान भटकाने के लिए यूसीसी मुद्दे का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। कांग्रेस नेता वेणुगोपाल ने जोर देकर कहा कि पीएम मोदी शायद ही कभी मणिपुर में हिंसा जैसी घटनाओं को संबोधित करते हैं और उनसे अन्य मामलों पर ध्यान केंद्रित करने से पहले गरीबी, मुद्रास्फीति और बेरोजगारी से संबंधित चिंताओं को दूर करने का आग्रह किया।

इसी तरह, कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा, "जहां तक समान नागरिक संहिता का सवाल है, प्रधानमंत्री नेहरू ने कहा था कि यूसीसी होना वांछनीय बात है, लेकिन हमें सभी को साथ लेकर चलना होगा। आप किसी भी देश में किसी भी समाज को नहीं भूल सकते।"

यूसीसी पर अपनी टिप्पणी को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आदिवासी संस्कृति और परंपराओं पर इसके कार्यान्वयन के प्रभाव के बारे में चिंता जताई। मंगलवार को छत्तीसगढ़ के रायपुर में मीडिया से बातचीत के दौरान, सीएम बघेल ने सवाल किया कि ध्यान केवल हिंदू-मुस्लिम गतिशीलता पर क्यों है और राज्य में आदिवासी आबादी पर विचार करने का आग्रह किया।

कांग्रेस नेता और केरल में विपक्ष के पूर्व नेता, रमेश चेन्निथला ने भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) समान नागरिक संहिता के बारे में बात करके राजनीतिक लाभ चाहती है और कहा कि यह समाज को सांप्रदायिक आधार पर विभाजित करने का एक जानबूझकर किया गया प्रयास है।

उल्लेखनीय है कि भारतीय संविधान का भाग 4, अनुच्छेद 44, राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों से मेल खाता है, जो राज्य के लिए अपने नागरिकों को पूरे भारत में एक समान नागरिक संहिता (यूसीसी) प्रदान करना अनिवार्य बनाता है। भाजपा के 2019 के लोकसभा चुनाव घोषणापत्र में वादा किया था कि यदि उनकी पार्टी सत्ता में आती है, तो यूसीसी को लागू किया जाएगा।

इस बीच, संसदीय कार्य मंत्री प्रह्लाद जोशी ने शनिवार को घोषणा की कि संसद का मानसून सत्र 20 जुलाई से शुरू होगा और 11 अगस्त तक चलेगा। जोशी ने एक ट्वीट में कहा कि मानसून सत्र के दौरान विधायी कामकाज और अन्य विषयों पर सार्थक चर्चा में योगदान दें। उन्होंने कहा कि 23 दिनों तक चलने वाले इस सत्र में कुल 17 बैठकें होंगी। केंद्रीय मंत्री ने कहा, "मैं सभी दलों से सत्र के दौरान संसद के विधायी और अन्य कार्यों में रचनात्मक योगदान देने की अपील करता हूं।"

Monsoon Session, 2023 of Parliament will commence from 20th July and continue till 11th August. Urge all parties to contribute towards productive discussions on Legislative Business and other items during the #MonsoonSession.— Pralhad Joshi (@JoshiPralhad) July 1, 2023