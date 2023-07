कांग्रेस की संसदीय रणनीतिक समूह की बैठक, संसद में सरकार को घेरने की तैयारी; इन मुद्दों पर चर्चा की मांग

कांग्रेस की संसदीय रणनीतिक समूह ने शनिवार को संसद के आगामी मानसून सत्र में सरकार को घेरने की रणनीति पर चर्चा की। इसके बारे में कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने जानकारी दी। उन्होंने कहा कि लोकसभा और राज्यसभा में चार-पांच मुद्दों पर हम चर्चा की मांग करेंगे। जिसमें मणिपुर रेल सुरक्षा महंगाई संघील ढांचे पर आक्रमण जीएसटी को धनशोधन के तहत लाना सहित इत्यादि मुद्दे शामिल हैं।

कांग्रेस की संसदीय रणनीतिक समूह की बैठक

HighLights मानसून सत्र में सरकार को घेरने की तैयारी में कांग्रेस कांग्रेस ने की प्रधानमंत्री की मौजूदगी में मणिपुर पर चर्चा की मांग

नई दिल्ली, ऑनलाइन डेस्क। कांग्रेस की संसदीय रणनीतिक समूह ने शनिवार को संसद के आगामी मानसून सत्र में सरकार को घेरने की रणनीति पर चर्चा की। बता दें कि कांग्रेस संसदीय दल की प्रमुख सोनिया गांधी ने यह बैठक बुलाई थी। इसी बीच कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने बैठक में हुई चर्चा के बारे में विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बताया कि आज हमारी संसदीय रणनीतिक समूह की दूसरी बैठक हुई। इस बैठक में हमने मानसून सत्र को लेकर लंबी चर्चा की। संसद में जो मुद्दे हमें उठाने हैं उसको लेकर हमने चर्चा की। मानसून सत्र में कौन-कौन से मुद्दे उठाएगी कांग्रेस? जयराम रमेश ने कहा कि लोकसभा और राज्यसभा में चार-पांच मुद्दों पर हम चर्चा की मांग करेंगे। इनमें मणिपुर, रेल सुरक्षा, संघील ढांचे पर आक्रमण, जीएसटी को धनशोधन के तहत लाना, महंगाई इत्यादि मुद्दे शामिल हैं। उन्होंने कहा कि मणिपुर मामले पर चर्चा को लेकर कांग्रेस पार्टी अडिग है, हम पीछे नहीं हटने वाले हैं और शुरुआत में ही इस पर चर्चा की मांग करेंगे। इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की मौजूदगी में ही चर्चा होनी चाहिए। आज हमारी 'पार्लियामेंट्री स्ट्रैटजी ग्रुप' की दूसरी बैठक हुई। इस बैठक में हमने मानसून सत्र को लेकर लम्बी चर्चा की।



संसद में जो मुद्दे हमें उठाने हैं उसको लेकर हमने चर्चा की। यह मुद्दे हैं जिनपर पर चर्चा चाहेंगे 👇



• मण‍िपुर पर चर्चा

• रेल सुरक्षा पर चर्चा

• संघीय ढांचे पर… pic.twitter.com/Lvh5jpPyN9 July 15, 2023 उन्होंने कहा कि मणिपुर के मौजूदा हालातों और चुनौतियों को लेकर केंद्र और राज्य सरकार क्या करने वाली है। इसके बारे में प्रधानमंत्री सांसदों को अवगत कराएं और इस पर बयान दें। यह हमारी पहली मांग है। इसके बाद रेल सुरक्षा हमारा दूसरा प्रमुख मुद्दा है। क्या कुछ बोले जयराम रमेश? इसी बीच जयराम रमेश ने कहा कि प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से मोदी सरकार या मोदी सरकार के नियुक्त किए गए व्यक्तियों के द्वारा जो संघीय ढांचे, चुने हुए सरकारों पर आक्रमण हो रहा है हम उसके खिलाफ रहे हैं और आगे भी रहेंगे।

