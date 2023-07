कांग्रेस के दिग्गज नेता ओमान चांडी का निधन, पार्टी नेताओं ने जताया शोक, कहा- लोगों के प्रति हमेशा रहे समर्पित

नई दिल्ली, पीटीआई। कांग्रेस के अनुभवी नेता और केरल के पूर्व मुख्यमंत्री ओमन चांडी का लंबी बीमारी के बाद मंगलवार की सुबह निधन हो गया है। ओमन चांडी के बेटे ने अपने पिता के निधन की पुष्टि की है। कांग्रेस ने अपने अनुभवी नेता के निधन पर शोक व्यक्त किया।

पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने कहा कि केरल के पूर्व मुख्यमंत्री ने अपनी अटूट प्रतिबद्धता और दूरदर्शी नेतृत्व के साथ राज्य की प्रगति और देश की राजनीति पर एक अमिट छाप छोड़ी है।

कांग्रेस ने शोक व्यक्त किया

कांग्रेस ने शोक व्यक्त करते हुए ट्विटर पर कहा, "केरल के पूर्व मुख्यमंत्री और सम्मानित कांग्रेस नेता ओमन चांडी के निधन पर गहरा दुख हुआ। राजनीति में एक दिग्गज, केरल की प्रगति और विकास में उनके योगदान को हमेशा याद किया जाएगा। एक सच्चे राजनेता, वह अपने पीछे एक ऐसी विरासत छोड़ गए हैं, जो पीढ़ियों को प्रेरित करेगी। इस कठिन समय में उनके परिवार और प्रियजनों के प्रति हमारी हार्दिक संवेदना। उनकी आत्मा को शाश्वत शांति मिले।"

Deeply saddened by the passing of former Kerala CM and esteemed Congress leader, Oommen Chandy. A stalwart in politics, his contributions to Kerala's progress and development will always be remembered. A true statesman, he leaves behind a legacy that will inspire generations.… pic.twitter.com/i54AdIhwJZ— Congress (@INCIndia) July 18, 2023

पार्टी अध्यक्ष ने किया ट्वीट

पार्टी अध्यक्ष खरगे ने चांडी के निधन पर शोक व्यक्त किया और नेता को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि वह एक कट्टर कांग्रेसी थे, जो जनता के नेता के रूप में खड़े थे। उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा, "उनकी अटूट प्रतिबद्धता और दूरदर्शी नेतृत्व ने केरल की प्रगति और देश के राजनीतिक परिदृश्य पर अमिट छाप छोड़ी। लोगों के प्रति उनके समर्पण और सेवा के लिए उन्हें याद किया जाएगा। परिवार और समर्थकों के प्रति संवेदना।"

My humble tribute to the stalwart Oommen Chandy, Former Kerala Chief Minister and a staunch Congress man who stood tall as a leader of the masses. His unwavering commitment and visionary leadership left an indelible mark on Kerala's progress and the nation's political landscape.…— Mallikarjun Kharge (@kharge) July 18, 2023

पीएम मोदी ने याद किए खास पल

कांग्रेस के अनुभवी नेता के निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शोक जताया। पीएम नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया, "ओमान चांडी जी के निधन से, हमने एक विनम्र और समर्पित नेता खो दिया है, जिन्होंने अपना जीवन सार्वजनिक सेवा के लिए समर्पित कर दिया और केरल की प्रगति के लिए काम किया। मुझे उनके साथ अपनी विभिन्न बातचीत याद है, खासकर जब हम दोनों हमारे संबंधित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के रूप में कार्य किया और बाद में जब मैं दिल्ली चला गया। इस दुख की घड़ी में मेरी संवेदनाएं उनके परिवार और समर्थकों के साथ हैं। उनकी आत्मा को शांति मिले।"

In the passing away of Shri Oommen Chandy Ji, we have lost a humble and dedicated leader who devoted his life to public service and worked towards the progress of Kerala. I recall my various interactions with him, particularly when we both served as Chief Ministers of our… pic.twitter.com/S6rd22T24j— Narendra Modi (@narendramodi) July 18, 2023

'सादगीपूर्ण और शिष्टाचार के राजनेता'

कांग्रेस महासचिव संचार प्रभारी जयराम रमेश ने कहा कि चांडी एक असाधारण व्यक्तित्व और सच्चे जन नेता थे। उन्होंने ट्वीट किया, "बहुत ही सादे और शिष्टाचार के राजनेता थे, जो 24×7 अपने मतदाताओं और केरल के लोगों के कल्याण के लिए अपना सब कुछ दे देते थे।"

Oommen Chandy was an extraordinary personality and a truly mass leader. A man of great simplicity and unfailing courtesy, he was a 24×7 politician giving everything he had to the welfare of his constituents and of the people of Kerala. His tenure as CM was notable for many… pic.twitter.com/lhS5XdQO3r— Jairam Ramesh (@Jairam_Ramesh) July 18, 2023

जयराम रमेश ने कहा कि मुख्यमंत्री के रूप में चांडी का कार्यकाल कई उपलब्धियों के लिए उल्लेखनीय था, जिनकी व्यापक रूप से सराहना की गई और संयुक्त राष्ट्र ने भी इसे मान्यता दी। उन्होंने कहा, "मुझे उन्हें वर्षों से जानने का सौभाग्य मिला है और 10 साल पहले अट्टापदी में विभिन्न बस्तियों में हमारी संयुक्त यात्राएं मुझे अभी भी याद हैं।"

कांग्रेस की केरल इकाई ने किया ट्वीट

एक ट्वीट में, कांग्रेस की केरल इकाई ने कहा, "हमारे सबसे प्रिय नेता और पूर्व मुख्यमंत्री ओमन चांडी को विदाई देते हुए बेहद दुख हो रहा है। केरल के सबसे लोकप्रिय और गतिशील नेताओं में से एक, चांडी सर को पीढ़ियों और सभी वर्गों ने प्यार दिया था।" ट्वीट में कहा गया कि कांग्रेस परिवार को उनके नेतृत्व और ऊर्जा की कमी खलेगी।

Extremely sad to bid farewell to our most beloved leader and former CM Shri. Oommen Chandy. One of the most popular and dynamic leaders of Kerala, Chandy sir was loved across generations and sections of the population. The Congress family will miss his leadership and energy. pic.twitter.com/YaeywDOKwd— Congress Kerala (@INCKerala) July 18, 2023

पार्टी की केरल इकाई के प्रमुख के सुधाकरन ने भी चांडी के निधन पर शोक व्यक्त किया और कहा, "प्रेम की शक्ति से दुनिया पर विजय पाने वाले राजा की कहानी का मार्मिक अंत हुआ। आज, मैं एक महान व्यक्ति, ओमन चांडी के निधन से बहुत दुखी हूं। उन्होंने अनगिनत व्यक्तियों के जीवन को प्रभावित किया और उनकी विरासत हमेशा हमारी आत्माओं में गूंजती रहेगी।"

शशि थरूर ने जताया शोक

वरिष्ठ कांग्रेस नेता और तिरुवनंतपुरम के सांसद शशि थरूर ने कुछ महीने पहले एक ट्वीट शेयर किया था, जिसमें उन्होंने चांडी के जल्द स्वस्थ होने की कामना की थी, उस ट्वीट को टैग करते हुए कहा, "दुख की बात है कि ऐसा नहीं हुआ। ओमन चांडी के निधन की खबर से लाखों लोग सदमा लगा हैं। इस अवर्णनीय दुखद समय में मेरी संवेदनाएं उनके परिवार के साथ हैं। उनकी आत्मा को शांति मिले। ओम शांति।"

Sadly, it was not to be. The news of @Oommen_Chandy’s passing leaves millions bereft. My heart goes out to his family at this inexpressibly sad time. May his soul rest in peace. Om Shanti. 🙏 https://t.co/gtWnVdwKck— Shashi Tharoor (@ShashiTharoor) July 18, 2023

'अपने समर्पण और करिश्मा से युवा नेताओं की पीढ़ियों को प्रेरित'

भारतीय युवा कांग्रेस ने चांडी के निधन पर शोक व्यक्त किया और ट्वीट किया, "हम केरल के पूर्व सीएम और कांग्रेस के दिग्गज नेता ओमन चांडी के निधन पर शोक व्यक्त करते हैं। वह विकास, लोकतंत्र और धर्मनिरपेक्षता के चैंपियन थे।" पार्टी की युवा शाखा ने कहा, "उन्होंने अपने समर्पण और करिश्मा से युवा नेताओं की पीढ़ियों को प्रेरित किया। हम उनकी आत्मा और उनके शोक संतप्त परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं।"