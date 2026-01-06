'वेनेजुएला की तरह ट्रंप क्या हमारे PM का भी अपहरण करेंगे?', विवादित बयान के बाद कांग्रेस नेता ने दी सफाई
राज्य ब्यूरो मुंबई, 06 जनवरीः कांग्रेस नेता और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति को अमेरि द्वारा उनके घर से अपहरण किए जाने के बाद भारत के रुख पर सवाल उठाया है। उन्होंने आशंका व्यक्त की है कि कल को डोनाल्ड ट्रंप भारत के प्रधानमंत्री के साथ भी ऐसा कर सकते हैं।
हालांकि, उन्होंने स्पष्ट किया कि उनका इरादा यह चेतावनी देना था कि अमेरिकी कार्रवाइयां संयुक्त राष्ट्र प्रणाली के पतन का खतरा पैदा करती हैं। अपहरण संबंधी बयान के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि उनका मतलब वह नहीं था, और उनका कहने का मतलब यह था कि कोई भी कार्रवाई की जा सकती है।
महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री एवं मनमोहन सरकार में प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्यमंत्री की जिम्मेदारी निभा चुके पृथ्वीराज चव्हाण ने कहा है कि वेनेजुएला के नेता निकोलस मादुरो को पकड़ने की अमेरिकी कार्रवाई गंभीर चिंता का विषय है। संयुक्त राज्य अमेरिका को किसी निर्वाचित नेता का अपहरण करने का कोई अधिकार नहीं है और यह घटना कल भारत सहित किसी भी अन्य देश के साथ हो सकती है।
उनके अनुसार, वेनेजुएला में जो कुछ भी हुआ वह संयुक्त राष्ट्र चार्टर के खिलाफ है। एक निर्वाचित राष्ट्रपति का अपहरण कर उन्हें दूसरे देश ले जाया गया है। हो सकता है आपको (ट्रंप को) वहां की नीतियां पसंद न हों। लेकिन क्या आपको एक निर्वाचित राष्ट्रपति का अपहरण करने का अधिकार है ?
चव्हाण ने इसी क्रम में भारत सरकार के रुख पर सवाल उठाते हुए कहा है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद इस मुद्दे पर बहस करेगी। रूस और चीन ने इस मुद्दे पर अमरीका की आलोचना की है। लेकिन भारत ने अमरीकी कार्रवाई पर कोई स्पष्ट रुख नहीं अपनाया है। कल यह भारत के साथ भी हो सकता है। अगर आप किसी एक देश को वर्चस्व स्थापित करने देंगे, अंतरराष्ट्रीय मामलों में अपनी मनमानी करने देंगे, तो मुझे लगता है कि हम एक बहुत ही खतरनाक स्थिति की ओर बढ़ रहे हैं।
उन्होंने कहा कि भारत ने हमेशा की तरह वेनेजुएला मामले पर कोई रुख नहीं अपनाया है। क्या सही है, क्या नैतिक रूप से उचित है, कुछ भी स्पष्ट नहीं है। भारत में प्रधानमंत्री मोदी को सही-गलत के लिए खड़े होने की बजाय अपनी निजी छवि की ज्यादा चिंता है। यूक्रेन युद्ध में भी यही हुआ था। हमने किसी का पक्ष नहीं लिया। हमने इजरायल-हमास मामले पर भी कोई रुख नहीं अपनाया, जबकि गाजा में रहने वाले लोगों के खिलाफ नरसंहार के स्पष्ट मामले थे।
हम चुप रहे क्योंकि नेतन्याहू प्रधानमंत्री मोदी के निजी मित्र हैं। अब हम अमेरिकियों से इतने डरे हुए हैं कि जो हुआ है उसकी आलोचना करने की कोशिश भी नहीं कर रहे हैं।
जबकि कांग्रेस नेता के आरोपों के विपरीत भारत ने रविवार को वेनेजुएला में अमेरिकी कार्रवाई पर गहरी चिंता व्यक्त की थी। विदेश मंत्रालय ने एक विज्ञप्ति में कहा था कि वेनेजुएला में हाल के घटनाक्रम बेहद चिंताजनक हैं। हम स्थिति पर बारीकी से नजर रख रहे हैं। भारत वेनेजुएला के लोगों की भलाई और सुरक्षा के प्रति अपना समर्थन दोहराता है। हम सभी संबंधित पक्षों से क्षेत्र में शांति और स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए संवाद के माध्यम से शांतिपूर्ण ढंग से मुद्दों का समाधान करने का आह्वान करते हैं।
