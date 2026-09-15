'उमर खालिद देशभक्त इंसान', डॉक्यूमेंट्री विवाद के बीच कांग्रेस नेता बीके हरिप्रसाद ने ABVP पर साधा निशाना
जेल में बंद उमर खालिद पर बनी डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग विवाद के बीच कर्नाटक कांग्रेस अध्यक्ष बीके हरिप्रसाद ने ABVP पर निशाना साधा है।
HighLights
कर्नाटक कांग्रेस अध्यक्ष बीके हरिप्रसाद ने उमर खालिद को देशभक्त कहा।
ABVP को नाथूराम गोडसे समर्थक बताकर टिप्पणी पर सवाल उठाए।
उमर खालिद पर बनी डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग पर विवाद गहराया।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। जेल में बंद उमर खालिद पर बनी एक डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग को लेकर मचे बवाल के बीच कर्नाटक कांग्रेस के अध्यक्ष बीके हरिप्रसाद ने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (ABVP) पर निशाना साधा है।
हरिप्रसाद ने खालिद को देशभक्त बताया और सवाल उठाया कि छात्र संगठन को उन पर टिप्पणी करने का नैतिक अधिकार है या नहीं। हरिप्रसाद ने कहा, "उमर खालिद एक देशभक्त हैं और एबीवीपी को उन पर कुछ भी कहने का कोई अधिकार नहीं है क्योंकि वे नाथूराम गोडसे को मानते हैं। उन्हें ऐसा करने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है।"
क्या है मामला?
यह बयान तब आया जब आरएसएस से जुड़े छात्र संगठन ने एनएलएसआईयू में ललित वचानी द्वारा निर्देशित डॉक्यूमेंट्री प्रिजनर नंबर 626710 इज प्रेजेंट की प्रस्तावित स्क्रीनिंग को हमेशा के लिए रद करने के लिए केंद्र से दखल की मांग की। आयोजकों ने सुरक्षा और प्रशासनिक कारणों का हवाला देते हुए हाल ही में स्क्रीनिंग को टाल दिया था।
सोमवार को एक बयान में एबीवीपी बेंगलुरु ने दावा किया कि उसने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय शिक्षा मंत्री प्रह्लाद जोशी और कानून और न्याय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) अर्जुन राम मेघवाल को ज्ञापन भेजकर दखल देने की मांग की है। संगठन ने प्रस्तावित कार्यक्रम को लेकर एनएलएसआईयू प्रशासन की उच्च-स्तरीय जांच की भी मांग की।
स्क्रीनिंग टालने को लेकर क्या बोला छात्र संगठन?
एबीवीपी ने आरोप लगाया कि स्क्रीनिंग को टालना लोगों के गुस्से को शांत होने देने के लिए अपनाई गई एक चाल थी। इसमें कहा गया है कि राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिष्ठित संस्थानों को खालिद से जुड़े राजनीतिक प्रचार का मंच नहीं बनना चाहिए।
छात्र संगठन ने खालिद के 2016 के जेएनयू विवाद, अफजल गुरु से जुड़े कार्यक्रमों, सीएए-एनआरसी विरोध प्रदर्शनों और 2020 के दिल्ली दंगों से कथित संबंधों का भी जिक्र किया।
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