कांग्रेस महासचिव वेणुगोपाल ने मोदी सरकार पर लगाया फोन हैकिंग का आरोप, Apple की ओर से आए मैसेज का स्क्रीनशॉट किया शेयर

पीटीआई, नई दिल्ली। कांग्रेस महासचिव के.सी वेणुगोपाल ने शनिवार को मोदी सरकार पर उनके फोन को 'दुर्भावनापूर्ण स्पाइवेयर' से निशाना बनाने का आरोप लगाया है। वेणुगोपाल ने केंद्र की भाजपा सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि 'हम इस घोर असंवैधानिक कृत्य' और निजता के उल्लंघन का विरोध करेंगे।

वेणुगोपाल ने कथित तौर पर एप्पल से आए एक संदेश का स्क्रीनशॉट साझा किया, जिसमें कहा गया था कि 'आपको एक भाड़े के स्पाइवेयर हमले का निशाना बनाया जा रहा है जो आपके एप्पल आईडी से जुड़े आईफोन को दूर से ही हैक करने की कोशिश कर रहा है।' सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर एक पोस्ट में वेणुगोपाल ने कहा, "पीएम मोदी जी, मेरे फोन पर भी अपना पसंदीदा दुर्भावनापूर्ण स्पाइवेयर भेजने के लिए धन्यवाद! एप्पल ने मुझे आपके इस विशेष उपहार के बारे में सूचित करने की कृपा की है!"

