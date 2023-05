कांग्रेस निर्दलीयों को साधने में भी निकली आगे, हरपनहल्ली से नवनिर्वाचित विधायक ने पार्टी को दिया समर्थन

बेंगलुरू, पीटीआई। कर्नाटक विधानसभा चुनाव 2023 के नतीजे शनिवार (13 मई) को सामने आ जाएंगे। कर्नाटक के प्रभारी एआईसीसी महासचिव रणदीप सिंह सुरजेवाला ने रविवार को कहा कि हरपनहल्ली विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय निर्वाचित हुईं लता मल्लिकार्जुन ने राज्य में कांग्रेस पार्टी को बिना शर्त समर्थन दिया है। लता मल्लिकार्जुन, अनुभवी नेता और पूर्व उपमुख्यमंत्री दिवंगत एम पी प्रकाश की बेटी हैं।

सुरजेवाला ने कहा, "उन्होंने अपनी वैचारिक जड़ों और कांग्रेस के आदर्शों के प्रति प्रतिबद्धता को देखते हुए कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी को बिना शर्त समर्थन दिया है। मैं उन्हें, उनके पति मल्लिकार्जुन और सभी समर्थकों और शुभचिंतकों को धन्यवाद देता हूं। हम 6.5 करोड़ कन्नडिगों की एक साथ सेवा करेंगे।"

