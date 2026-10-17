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'एक और संस्था को नष्ट किया जा रहा है', 2027 की जनगणना में कांग्रेस ने लगाया RSS-BJP का एजेंडा होने का आरोप

By Digital Desk Edited By: Deepak Gupta
Published: Sat, 17 Oct 2026 05:48 PM (IST)

कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर 2027 की जनगणना को राजनीतिक एजेंडे के लिए इस्तेमाल करने का आरोप लगाया है।

2027 की जनगणना में कांग्रेस ने लगाया RSS-BJP का एजेंडा होने का आरोप।

2027 की जनगणना में कांग्रेस ने लगाया RSS-BJP का एजेंडा होने का आरोप।

HighLights

  1. कांग्रेस ने 2027 जनगणना में राजनीतिक एजेंडे का आरोप लगाया।

  2. RSS प्रशिक्षण शिविर और समिति से जनगणना को जोड़ा गया।

  3. जनगणना नियमों में संशोधन पर विश्वसनीयता के सवाल उठे।

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। कांग्रेस ने बीजेपी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार पर आरोप लगाया कि वह 2027 के लिए डेटा जुटाने वाले कर्माचारियों का दायरा बढ़ाकर अपना राजनीतिक एजेंडा साध रही है। पार्टी ने इससे पीछे RSS के एक ट्रेनिंग कैंप और जनसांख्यिकीय बदलावों पर बनी एक समिति से जुड़े होने का दावा किया है।

कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने आरोप लगाया कि इन घटनाक्रमों से जनगणना प्रक्रिया पर सवाल खड़े होते हैं।

केंद्र सरकार ने 'जनगणना नियम, 1990' में संशोधन किया

ये आरोप तब सामने आए हैं जब केंद्र सरकार ने शुक्रवार को 'जनगणना नियम, 1990' में संशोधन किया। इसके तहत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को यह अधिकार मिल गया है कि वे सरकारी सहायता प्राप्त और बिना सहायता प्राप्त निजी संस्थानों के शिक्षकों को जनगणना अधिकारी के रूप में नियुक्त कर सकें।

कांग्रेस ने सरकार पर लगाए आरोप

एक्स पर एक पोस्ट में रमेश ने कहा, 'मोदी सरकार ने जनगणना 2027 के लिए डेटा जुटाने वाले कर्मचारियों की सूची का दायरा बढ़ा दिया है। इसके पीछे कोई बड़ी गड़बड़ी है।' उन्होंने आरोप लगाया कि इस कदम से हर 10 साल में होने वाली इस प्रक्रिया की विश्वसनीयता पर आंच आ सकती है।

कांग्रेस ने जनगणना नोटफिकेशन को RSS के ट्रेनिंग कैंप से जोड़ा

कांग्रेस नेता ने इस जनगणना नोटफिकेशन को बेलगाम में 10 से 12 जुलाई, 2026 के बीच आयोजित RSS के एक ट्रेनिंग कैंप से जोड़ा। उन्होंने दावा किया कि उस कैंप में जनगणना 2027 पर ही फोकस किया गया था।

उन्होंने 26, मई, 2026 को केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जनसांख्यिकीय बदलावों पर गठित एक उच्च-स्तरीय समिति का भी जिक्र किया, जिसने 14 अक्तूबर को भारतीय और विदेशी संगठनों सहित आम जनता से सुझाव मांगे थे।

RSS-BJP कार्यकर्ताओं के लिए रोजगार गारंटी योजना- जयराम रमेश

रमेश ने आरोप लगाया कि इस समिति में उच्च स्तरीय बस एक ही बात है। इसके सदस्यों का RSS इकोसिस्टम से जुड़ा होना। इसलिए हमें पता है कि ये सुझाव कहां से आएंगे। इस विस्तार को हजारों RSS-BJP कार्यकर्ताओं के लिए रोजगार गारंटी योजना बताते हुए, उन्होंने दावा किया कि इससे जनगणना प्रक्रिया और भी कमजोर हो सकती है।

एक और संस्था बर्बाद हो रही है- जयराम रमेश

उन्होंने कहा कि यह पहले ही प्रभावित जनगणना प्रक्रिया को और भी दूषित कर देगा। एक और संस्था बर्बाद हो रही है। SIR की तरह, जनगणना के आंकड़ों के साथ भी खतरनाक तरीके से छेड़छाड़ की जाएगी।