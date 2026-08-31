कांग्रेस ने समुद्र मंथन योजना पर उठाए सवाल, अदाणी समूह को फायदा पहुंचाने का लगाया आरोप

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। कांग्रेस ने तेल और गैस की खोज के लिए कैबिनेट से मंजूर समुद्र मंथन योजना को रद करने की मांग करते हुए आरोप लगाया है कि अदाणी समूह को अनुचित फायदा पहुंचाने के लिए इस परियोजना को सरकार के करीबी उद्योगपति को सौंपा गया है।

साथ ही पार्टी ने यह मांग भी उठाई है कि यदि 84,084 करोड़ रुपए की समुद्र मंथन परियोजना रद नहीं की जाती है तो फिर सरकारी क्षेत्र की बड़ी ऊर्जा कंपनी ओएनजीसी को सौंपा जाए ताकि इसे नौकरियां पैदा हो सकें।

कांग्रेस प्रवक्ता राज्यसभा सांसद शक्ति सिंह गोहिल ने पार्टी की ओर से प्रेस कॉफ्रेंस में इस परियोजना के तहत भारी-भरकम राशि निजी कंपनियों को दिए जाने का कारण सार्वजनिक करने की मांग करते हुए दावा किया कि योजना के पहले चरण में 2031 तक 84,084 करोड़ रुपये खर्च किए जाने हैं।