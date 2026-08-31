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कांग्रेस ने समुद्र मंथन योजना पर उठाए सवाल, अदाणी समूह को फायदा पहुंचाने का लगाया आरोप

By Digital Desk Edited By: Harsh Katare
Updated: Mon, 31 Aug 2026 10:27 PM (IST)

कांग्रेस ने 'समुद्र मंथन' योजना को रद्द करने की मांग की है, आरोप लगाया है कि यह अदाणी समूह को अनुचित लाभ पहुंचाने के लिए है।

कांग्रेस ने समुद्र मंथन योजना पर उठाए सवाल

कांग्रेस ने समुद्र मंथन योजना पर उठाए सवाल

HighLights

  1. कांग्रेस ने 'समुद्र मंथन' योजना रद्द करने की मांग की।

  2. योजना से अदाणी समूह को अनुचित लाभ का आरोप।

  3. ओएनजीसी को सौंपने या रद्द करने की मांग उठाई।

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। कांग्रेस ने तेल और गैस की खोज के लिए कैबिनेट से मंजूर समुद्र मंथन योजना को रद करने की मांग करते हुए आरोप लगाया है कि अदाणी समूह को अनुचित फायदा पहुंचाने के लिए इस परियोजना को सरकार के करीबी उद्योगपति को सौंपा गया है।

साथ ही पार्टी ने यह मांग भी उठाई है कि यदि 84,084 करोड़ रुपए की समुद्र मंथन परियोजना रद नहीं की जाती है तो फिर सरकारी क्षेत्र की बड़ी ऊर्जा कंपनी ओएनजीसी को सौंपा जाए ताकि इसे नौकरियां पैदा हो सकें।

कांग्रेस प्रवक्ता राज्यसभा सांसद शक्ति सिंह गोहिल ने पार्टी की ओर से प्रेस कॉफ्रेंस में इस परियोजना के तहत भारी-भरकम राशि निजी कंपनियों को दिए जाने का कारण सार्वजनिक करने की मांग करते हुए दावा किया कि योजना के पहले चरण में 2031 तक 84,084 करोड़ रुपये खर्च किए जाने हैं।

उन्होंने कहा कि मोदी सरकार इस योजना के तहत 50 प्रतिशत राशि सीधे उस कंपनी को देगी जो समुद्र में तेल-गैस ढूंढने का काम करेगी।

कांग्रेस नेता के मुताबिक तेल और गैस उत्पादन के लिए कुओं की खुदाई करने वाली अदाणी वेलस्पन एक्सप्लोरेशन लिमिटेड के पास बेहद कम अनुभव है एवं यह कंपनी पहले से ही घाटे में चल रही है।

गोहिल ने कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी ओएनजीसी का इस क्षेत्र में बेहतरीन ट्रैक रिकॉर्ड और व्यापक अनुभव है लेकिन उसे दरकिनार कर निजी क्षेत्र को लाभ पहुंचाया जा रहा है।