G20 देशों के मेयरों का सम्मेलन अहमदाबाद में, छह एजेंडे पर विचार करेंगे 40 से अधिक मेयर

अहमदाबाद में सात जुलाई से जी-20 देशों के मेयरों के सम्मेलन की शुरुआत हो रही है।(फोटो जागरण)

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। अनियोजित विकास के कारण कई गंभीर समस्याओं से जूझ रहे भारतीय शहरों को अहमदाबाद में सात जुलाई से शुरू हो रहे जी-20 देशों के मेयरों के सम्मेलन से कोई राह मिल सकती है। इस दो दिवसीय सम्मेलन में जी-20 देशों के नगर प्रमुखों के साथ देश के 25 मेयर भाग लेंगे। छह प्राथमिकता वाले विषयों पर होगी चर्चा जी-20 देशों के बीच शहरी विकास को लेकर तालमेल बढ़ाने के उद्देश्य से बनाए गए समूह अर्बन-20 के तहत होने वाले इस सम्मेलन में छह प्राथमिकता वाले विषयों पर विशेष रूप से चर्चा होगी। ये विषय आज के समय पूरी दुनिया में शहरी समस्याओं और चुनौतियों से संबंधित हैं। ये विषय हैं-पर्यावरण की दृष्टि से जिम्मेदारी भरे व्यवहार को बढ़ावा देना, क्लाइमेट फाइनेंस को मजबूती देना, जल सुरक्षा सुनिश्चित करना, डिजिटल तौर-तरीकों को बढ़ावा देना, शहरी शासन के ढांचे में सुधार और स्थानीय संस्कृति तथा अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहन देकर शहरी विकास। अपने-अपने शहरों के अनुभव साझा करेंगे मेयर सम्मेलन में शामिल होने वाले मेयर अपने-अपने यहां के अनुभव बताएंगे और इसके आधार पर सुधार तथा बदलाव की भावी राह तय करने की कोशिश की जाएगी। सम्मेलन के दौरान जी-20 देशों की शहरी समस्याओं के समाधान के लिए एक साझा घोषणापत्र भी जारी किया जा सकता है।

Edited By: Piyush Kumar