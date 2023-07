'राजस्थान में पूरी तरह से अराजक स्थिति...', कैबिनेट से राजेंद्र गुढ़ा को हटाए जाने पर बोले नरेंद्र सिंह तोमर

नई दिल्ली, एजेंसी। राजस्थान कैबिनेट से राजेंद्र गुढ़ा को हटाए जाने पर केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि राजस्थान में हो रही घटनाओं से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि वहां कानून व्यवस्था की स्थिति क्या है? राजस्थान में पूरी तरह से अराजकता की स्थिति बनी हुई है। जो उनके विधायक ने कहा है तो उस पर ध्यान देकर कार्रवाई करनी चाहिए, लेकिन जिसने कहा उसी के खिलाफ कार्रवाई कर दी गई।

#WATCH | "From the incidents happening in Rajasthan, we can make out what is the law and order situation there...there is total anarchy in Rajasthan...if one of their ministers made a statement on that, state govt should look into it and take action on it but instead here action… pic.twitter.com/6txZpl9giq