CJP पदाधिकारियों के खिलाफ इंदौर में शिकायत, जंतर-मंतर के आंदोलन में नाबालिग बच्चों की मौजूदगी पर सवाल

जेएनएन, इंदौर। कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के संस्थापक अभिजीत दीपके और सौरव दास के खिलाफ इंदौर में शिकायत दर्ज की गई है।

इसमें नई दिल्ली के जंतर-मंतर पर 20 जुलाई को हुए विरोध प्रदर्शन में नाबालिग बच्चों, विशेषकर नाबालिग लड़कियों की कथित मौजूदगी पर सवाल उठाते हुए अभिजीत दीपके, सौरव दास सहित अन्य सदस्यों की भूमिका की जांच करने की मांग की है।