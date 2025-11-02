Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    CG Commission Dispute: कमीशन विवाद के बाद दोस्तों ने की हत्या, शव जलाया

    By Swaraj Srivastava Edited By: Swaraj Srivastava
    Updated: Sun, 02 Nov 2025 03:45 PM (IST)

    कमीशन को लेकर दोस्तों के बीच विवाद इतना बढ़ गया कि उन्होंने एक व्यक्ति की हत्या कर दी और सबूत मिटाने के लिए उसके शव को जला दिया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और आरोपियों की तलाश जारी है।

    prefferd source google
    Hero Image

    पुलिस को तुरी टोंगरी के जंगल से अध जला शव मिला था (प्रतीकात्मक तस्वीर)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। पुलिस ने कोतवाली थाना क्षेत्र के पुरनानगर के तुरीटोंगरी के जंगल मे मिले अधजले शव के मामले का राजफाश करते हुए तीन आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपितों मे एक बाल अपचारी भी शामिल है। मामले की जानकारी देते हुए एसएसपी शशि मोहन सिंह ने बताया कि पुलिस को तुरी टोंगरी के जंगल से अध जला शव 18 अक्टूबर को मिली थी।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    इस शव की पहचान के लिए कोतवाली पुलिस ने गुमइंसान के मामलों को खंगालने के साथ ही शहर और आसपास के ग्रामीण अंचल मे मुखबिरों को सक्रिय किया। इस दौरान पुलिस को जानकारी मिली कि शहर के नजदीकी गांव सिटोंगा से एक युवक सीमित खाखा (28 वर्ष) लापता है। वह गांव के अपने दोस्तों के साथ रोजगार की तलाश मे झारखंड गया था।

    उसके दोस्त वापस आ गए हैँ लेकिन सीमित अभी तक घर नहीं पहुंचा है। सूचना पर पुलिस पुलिस ने सीमित के स्वजनों को अधजले शव की पहचान के लिए बुलाया। पहचान सुनिश्चित होने पर कोतवाली पुलिस ने सीमित के दोस्त आरोपित रामजीत 25 वर्ष,वीरेंद्र राम 24 वर्ष के अपचारी बालक को पूछताछ के लिए कोतवाली ले आई।

    कमीशन की राशि को लेकर हुई हत्या

    पुलिस के अनुसार सीमित अपने आरोपित दोस्तों के साथ बोरिंग मशीन मे काम करने के लिए झारखंड के हजारीबाग़ गए थे। यहां गांव से बोरिंग मशीन के मालिक को मजदूर सप्लाई करने के एवज मे मोटा कमीशन मिला था। कमीशन की राशि लेकर चारों दोस्त 17 अक्टूबर को वापस जशपुर लौटे। यहां बांकी टोली के मुक्तिधाम मे रात साढ़े 7 बजे बैठ कर कमीशन की राशि का बटवारा करने के दौरान दोस्तों का सीमित के साथ विवाद हुआ।

    पुरना नगर के तुरी टोंगरी मे मिले अध जले शव के अंधे कत्ल के मामले को सुलझाते हुए एक अपचारी बालक सहित सहित तीन आरोपितों को गिरफ्तार किया है। इस मामले मे दो आरोपित फरार हैँ। इन्हे जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा।
    - शशिमोहन सिंह,एसएसपी,जशपुर

    विवाद के दौरान आरोपित वीरेंद्र राम ने बैग मे रखे हुए लोहे के रॉड से और रामजीत राम ने चाक़ू से हमला कर समिति की हत्या कर,शव को तुरी टोंगरी के जंगल एक एक गड्ढे मे डाल कर छिपा दिया। घटना के अगले दिन आरोपितों ने मृतक की पहचान मिटाने के लिए पेट्रोल छिड़ कर आग लगा दिया।

    लेकिन लाश पूरी तरह से जल नहीं पाई और मामला उजागर हो गया। कोतवाली पुलिस ने चारों आरोपितों के विरुद्ध बीएनएस की धारा 103 (1),238 (क) और 61 (2) के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध करते हुए आरोपित रामजीत राम,वीरेंद्र राम को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है और 17 वर्षीय अपचारी बालक को बाल सुधार गृह भेज दिया है।

    पुलिस ने रिक्रिएट किया क्राइम सीन

    आरोपितों द्वारा अपराध स्वीकार किये जाने के बाद जशपुर पुलिस की टीम ने आरोपितों के साथ क्राइम सीन को रिक्रिएट करने की कार्रवाई की। इस दौरान पुलिस ने एक पुतले के साथ आरोपितों से हत्या से लेकर शव को जलाने तक के सारे घटना क्रम को दोहराते हुए इसकी वीडियोग्राफ़ी तैयार कराई है।

     