कोयंबटूर में महिला निरीक्षक पर हमले के बाद दुष्कर्म का आरोपी पुलिस मुठभेड़ में घायल, पैर में लगी गोली
कोयंबटूर में 14 वर्षीय लड़की के अपहरण और यौन उत्पीड़न के आरोपी थवासी को पुलिस ने भागने के दौरान गोली ...और पढ़ें
HighLights
दुष्कर्म आरोपी थवासी को पुलिस ने आत्मरक्षा में गोली मारी।
आरोपी ने हथियार बरामदगी के दौरान महिला निरीक्षक पर हमला किया।
हमले में महिला निरीक्षक घायल हुईं, आरोपी भागने का प्रयास कर रहा था।
पीटीआई, कोयंबटूर। एक 14 वर्षीय लड़की के अपहरण और यौन उत्पीड़न के मामले में गिरफ्तार किए गए 28 वर्षीय व्यक्ति को पुलिस ने उसके फरार होने के दौरान गोली मारी। यह घटना तब हुई जब उसने भागते हुए एक महिला निरीक्षक पर हमला किया।
पेशे से दैनिक मजदूर आरोपी थवासी को रविवार को उसके 24 वर्षीय सहयोगी संतोष के साथ गिरफ्तार किया गया। 12 सितंबर को हुए अपराध के संबंध में कोयंबटूर दक्षिण के आल वुमेन पुलिस स्टेशन में दर्ज की गई शिकायत के आधार पर पुलिस ने दोनों पुरुषों को पकड़ लिया।
थवासी ने पूछताछ में बताया कि धमकाने में इस्तेमाल सिकल स्थानीय कब्रिस्तान में छिपाई है। महिला निरीक्षक आई. सोरनवैली के नेतृत्व में एक पुलिस टीम ने बाद में आरोपित को उस स्थान पर ले जाकर हथियार बरामद करने का प्रयास किया।
पुलिस के अनुसार, थवासी ने उस स्थान पर छिपी हुई सिकल को निकाला और निरीक्षक सोरनवैली पर हमला किया, जिससे उन्हें कंधे में चोट आई। इसके बाद उसने भागने का प्रयास किया। जब आरोपी ने अन्य कर्मियों पर हमला करने का प्रयास किया, तो उप-निरीक्षक सिलंबरसन ने आत्मरक्षा में गोली चलाई, जिससे थवासी के बाएं पैर में गोली लगी।