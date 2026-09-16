सीएम विजय का डीपफेक वीडियो बनाने पर एक्शन, राजस्थान ने आरोपी गिरफ्तार; पाकिस्तान से जुड़ रहा कनेक्शन
तमिलनाडु क्राइम ब्रांच-सीआइडी ने मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय का एआइ-निर्मित डीपफेक वीडियो प्रसारित करने के आरोप में राजस्थान से एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है।
HighLights
सीएम सी. जोसेफ विजय के डीपफेक वीडियो का प्रसार।
राजस्थान के अलवर से शायबू खान को किया गिरफ्तार।
वित्तीय सहायता के नाम पर जनता को ठगने का प्रयास।
डिजिटल डेस्क, चेन्नई। तमिलनाडु क्राइम ब्रांच-सीआइडी ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है, जो मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय का एआइ-निर्मित डीपफेक वीडियो बनाकर और प्रसारित करके जनता को धोखा देने का प्रयास कर रहा था।
पुलिस ने पुष्टि की है कि फेसबुक खातों से समान नकली वीडियो साझा किए जा रहे हैं, जिनकी उत्पत्ति पाकिस्तान से होने की आशंका है और विदेशी अपराधियों का डिजिटल ट्रैकिंग जारी है।
सीएम विजय के डीपफेक वीडियो बनाने पर एक्शन
पुलिस ने मंगलवार को बताया कि आरोपित जिसकी पहचान शायबू खान (28) के रूप में हुई है, अलवर जिले के लक्ष्मणनगर का निवासी है। उसे 12 सितंबर को एक विशेष सीबी-सीआइडी टीम द्वारा राज्य की स्थानीय पुलिस की सहायता से गिरफ्तार किया गया।
खान को एक कैदी ट्रांजिट (पीटी) वारंट पर तमिलनाडु लाया गया और न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। अलवर में पुलिस ने मोबाइल फोन, सिम कार्ड और एक सीपीयू जब्त किया।
अपराध शाखा ने नियमित निगरानी के दौरान फेसबुक पर ऐसे वीडियो खोजे, जिनमें मुख्यमंत्री की एआइ छवि के साथ हिंदी वायसओवर था।
ये वीडियो जनता से एक दिए गए वाट्सएप नंबर पर संपर्क करने का आग्रह कर रहे थे, ताकि वे वित्तीय सहायता प्राप्त कर सकें, जिसका उद्देश्य निर्दोष नागरिकों को धोखा देना था। धोखाधड़ी वाले वीडियो को हटाने की प्रक्रिया के बाद दो विशेष पुलिस टीमें राजस्थान और मध्य प्रदेश भेजी गईं।
(समाचार एजेंसी पीटी)
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