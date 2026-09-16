सीएम विजय का डीपफेक वीडियो बनाने पर एक्शन, राजस्थान ने आरोपी गिरफ्तार; पाकिस्तान से जुड़ रहा कनेक्शन

डिजिटल डेस्क, चेन्नई। तमिलनाडु क्राइम ब्रांच-सीआइडी ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है, जो मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय का एआइ-निर्मित डीपफेक वीडियो बनाकर और प्रसारित करके जनता को धोखा देने का प्रयास कर रहा था।

पुलिस ने पुष्टि की है कि फेसबुक खातों से समान नकली वीडियो साझा किए जा रहे हैं, जिनकी उत्पत्ति पाकिस्तान से होने की आशंका है और विदेशी अपराधियों का डिजिटल ट्रैकिंग जारी है।

सीएम विजय के डीपफेक वीडियो बनाने पर एक्शन

पुलिस ने मंगलवार को बताया कि आरोपित जिसकी पहचान शायबू खान (28) के रूप में हुई है, अलवर जिले के लक्ष्मणनगर का निवासी है। उसे 12 सितंबर को एक विशेष सीबी-सीआइडी टीम द्वारा राज्य की स्थानीय पुलिस की सहायता से गिरफ्तार किया गया।