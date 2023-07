कर्नाटक में अल्पसंख्यकों के लिए फिर से शुरू किए जाएंगे कार्यक्रम, मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने किया वादा

कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने अल्पसंख्यकों के लिए बड़ी घोषणा की। सीएम सिद्धारमैया ने शुक्रवार को अल्पसंख्यकों के लिए शुरू किए गए सभी कार्यक्रमों को फिर से शुरू करने का वादा किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार द्वारा घोषित पांच गारंटियां पहले से ही लागू की जा रही हैं। साथ ही अगले साल से अल्पसंख्यकों को अधिक अनुदान आवंटित किया जाएगा।

कर्नाटक में अल्पसंख्यकों के लिए फिर से शुरू किए जाएंगे कार्यक्रम।

बेंगलुरु, एएनआई। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने अल्पसंख्यकों के लिए बड़ी घोषणा की। सीएम सिद्धारमैया ने शुक्रवार को अल्पसंख्यकों के लिए शुरू किए गए सभी कार्यक्रमों को फिर से शुरू करने का वादा किया। प्रतिनिधिमंडल ने सीएम से की मुलाकात मुख्यमंत्री ने कहा कि कर्नाटक के केंद्रीय अल्पसंख्यक मुस्लिम विचारक परिषद, चावड़ी के एक प्रतिनिधिमंडल ने शुक्रवार को उनसे मुलाकात की और विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार द्वारा घोषित पांच गारंटियां पहले से ही लागू की जा रही हैं। साथ ही अगले साल से अल्पसंख्यकों को अधिक अनुदान आवंटित किया जाएगा। बता दें कि चावड़ी की पहचान काफी समय से कर्नाटक में जन-समर्थक आंदोलनों की वजह से होती रही है। चावड़ी ने मुस्लिम समुदाय के शैक्षिक, सामाजिक और आर्थिक विकास पर जोर दिया है। साथ ही यह सांप्रदायिकता के भी खिलाफ है। अल्पसंख्यकों के लिए फिर से शुरू होंगे कार्यक्रम राज्य सरकार ने कहा कि पिछले पांच वर्षों से अल्पसंख्यक समुदाय सरकारी योजनाओं से वंचित है। इसलिए प्रतिनिधिमंडल ने सीएम से अल्पसंख्यक विभाग और निगमों, छात्रावासों को अनुदान बढ़ाने और जिले में एक अल्पसंख्यक पॉलिटेक्निक कॉलेज की स्थापना की अपील की।

Edited By: Devshanker Chovdhary