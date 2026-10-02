 गांधी जयंती पर सीएम पेमा खांडू की खास अपील, साल में 100 घंटे स्वच्छता को करें समर्पित 

डिजिटल डेस्क, इटानगर। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने शुक्रवार को लोगों से अपने आसपास को साफ रखने के लिए साल में 100 घंटे, या हर हफ्ते लगभग दो घंटे देने का आग्रह किया। गांधी जयंती के अवसर पर इटानगर नगर निगम द्वारा स्वच्छता ही सेवा-2026 अभियान के तहत आयोजित स्वच्छ भारत दिवस समारोह को वह संबोधित कर रहे थे।

उन्होंने लोगों से महात्मा गांधी के आदर्शों, विशेष रूप से सत्य, अहिंसा, सादगी और सेवा का पालन करने का आह्वान किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वच्छता बनाए रखने के लिए स्वच्छता में जनभागीदारी आवश्यक है। उन्होंने लोगों से महात्मा गांधी द्वारा दिखाए गए शांति और अहिंसा के मार्ग का अनुसरण करने का आग्रह किया।