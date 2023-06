छह सौ वाहनों के काफिले के साथ सीएम केसीआर महाराष्ट्र रवाना, राज्य में आधार बढ़ाने के लिए कर रहे यात्रा

हैदराबाद, एजेंसी। भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) का दूसरे राज्यों में विस्तार करने के उद्देश्य से पार्टी अध्यक्ष और तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर (केसीआर) सोमवार को एक विशाल काफिले के साथ महाराष्ट्र के दौरे पर रवाना हुए। राज्य के मंत्रियों, सांसदों, एमएलसी, विधायकों और अन्य पार्टी नेताओं के साथ सीएम केसीआर लगभग 600 वाहनों के विशाल काफिले में सड़क मार्ग से सोलापुर के लिए रवाना हुए।

बीआरएस प्रमुख खुद कुछ वरिष्ठ बीआरएस नेताओं के साथ तेलंगाना राज्य सड़क परिवहन निगम (टीएसआरटीसी) की एक विशेष बस में बैठे थे। मुख्यमंत्री कार्यालय (सीएमओ) के मुताबिक काफिला करीब छह किलोमीटर लंबा है। जब काफिला अपने आधिकारिक आवास प्रगति भवन से शुरू हुआ तो मुख्यमंत्री को आगे की सीट पर बैठे हुए लोगों की ओर हाथ हिलाते देखा गया। रास्ते में बड़ी संख्या में एकत्र हुए बीआरएस कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने बस पर पुष्पवर्षा कर केसीआर का स्वागत किया।

#WATCH | Telangana CM and BRS chief K Chandrashekar Rao along with cabinet ministers and party leaders on his way to Solapur, Maharashtra.



CM KCR left from Hyderabad to Solapur, earlier today.



