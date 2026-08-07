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    कश्मीर के बड़गाम में बादल फटा, चारधाम यात्रा बाधित; हिमाचल में भूस्खलन से रास्ता बंद

    By Digital Desk Edited By: Jeet Kumar
    Updated: Fri, 07 Aug 2026 02:10 AM (GMT+05:30)

    मानसून के बीच जम्मू-कश्मीर में बादलों के फटने का सिलसिला बना हुआ है। मध्य कश्मीर में बड़गाम जिले में बृहस्पतिवार की दोपहर तेज बारिश के साथ बादल फटने स ...और पढ़ें

    कश्मीर के बड़गाम में बादल फटा, चारधाम यात्रा लगातार बाधित (फोटो- पीटीआई)

    कश्मीर के बड़गाम में बादल फटा, चारधाम यात्रा लगातार बाधित (फोटो- पीटीआई)

    HighLights

    1. बादल छाए रहने से कटड़ा-सांझीछत हेलीकॉप्टर सेवा प्रभावित

    2. नदी-नाले उफान पर, भूस्खलन और बाढ़ का खतरा बढ़ा

    जागरण टीम, नई दिल्ली। मानसून के बीच जम्मू-कश्मीर में बादलों के फटने का सिलसिला बना हुआ है। मध्य कश्मीर में बड़गाम जिले में बृहस्पतिवार की दोपहर तेज बारिश के साथ बादल फटने से स्थानीय नदी-नाले उफान पर रहे। हालांकि कोई जानी नुकसान की सूचना नहीं है।

    इस बीच कश्मीर के शोपियां जिले में तेज बारिश के साथ ओले गिरने और तेज हवाएं चलने से सेब की फसल को काफी नुकसान पहुंचा है। इससे अधिकांश पेड़ों से सेब नीचे गिर गए हैं। सबसे अधिक दनगाम, वानागाम, कछदोरा, कापरिन, हांजीपोरा, बरारीपोरा, रखामा और जेपोरा क्षेत्र में सेब की फसल प्रभावित हुई है।

    बादलों के छाए रहने से कटड़ा-सांझीछत हेलीकॉप्टर सेवा लगातार प्रभावित हो रही है। मौसम विज्ञान केंद्र श्रीनगर ने नौ से 12 अगस्त तक जम्मू संभाग के विभिन्न जिलों के लिए आरेंज अलर्ट जारी किया है। इस अवधि में कुछ हिस्सों में 100 से 200 मिलीमीटर तक भारी बारिश की सूरत में बाढ़, भूस्खलन और पहाड़ों से पत्थर गिरने का खतरा रहेगा।

    चारधाम यात्रा लगातार बाधित, कर्णप्रयाग-गैरसैंण हाईवे पर 200 वाहन फंसे

    उत्तराखंड में बुधवार शाम से लगी सावन की झड़ी ने पहाड़ से लेकर मैदान तक दुश्वारियां बढ़ा दी हैं। गढ़वाल-कुमाऊं में जगह-जगह हाईवे और संपर्क मार्गों पर भूस्खलन, भूधंसाव व भूकटाव होने से दर्जनों गांवों का संपर्क कटा हुआ है।

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    चारधाम यात्रा मार्गों समेत कई हाईवे और संपर्क मार्गों पर लगातार भूस्खलन हो रहा है। इससे दिनभर यात्रा बाधित होती रही और जगह-जगह वाहनों की कतार लगी रहीं। चमोली में कर्णप्रयाग-गैरसैंण हाईवे पर भी तीन घंटे तक 200 से अधिक वाहन फंसे रहे।

    भूस्खलन के चलते बदरीनाथ हाईवे हेलंग व गौरीकुंड हाईवे तिलवाड़ा, जबकि गंगोत्री हाईवे दो और यमुनोत्री हाईवे तीन स्थानों पर बाधित है। चारधाम व कांवड़ यात्री सुरक्षित स्थानों पर रुके हुए हैं।

    वर्षा, भूस्खलन व भूधंसाव के चलते प्रदेशभर में 108 मोटर मार्ग बंद हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान हरिद्वार के खानपुर में सर्वाधिक 127 व लक्सर में 101 मिमी वर्षा दर्ज की गई।

    हिमाचल में चट्टाने गिरने से 10 घंटे बंद रहा शिमला-रिकांगपिओ हाईवे

    हिमाचल में बृहस्पतिवार सुबह किन्नौर जिले में निगुलसरी के पास शिमला-रिकांगपिओ राष्ट्रीय राजमार्ग-पांच पहाड़ी से लगातार चट्टानें व मलबा गिरने से बंद हो गया। करीब 10 घंटे की मशक्कत के बाद शाम लगभग साढ़े पांच बजे एनएच को वाहनों की आवाजाही के लिए बहाल किया।

    सिरमौर जिले के श्रीरेणुकाजी मार्ग पर बाबा बड़ोलिया के पास वर्षा के बीच चिकनी मिट्टी पर स्किड होकर ट्रक सड़क किनारे पलट गया। हालांकि चालक व सहायक समय रहते ट्रक से उतर गए थे। बीते 24 घंटों में प्रदेश के कई इलाकों में मूसलधार वर्षा दर्ज की गई।